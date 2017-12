City fait le boulot contre West Ham

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Otamendi, Mangala, Danilo (Gabriel Jesus, 46e) - De Bruyne, Delph, D.Silva - Sterling, Agüero, Sané (B.Silva, 90e+3). Entraîneur : Pep Guardiola.

West Ham (4-4-1-1) : Adrián - Zabaleta, Ogbonna, Rice, Cresswell - Fernandes, Obiang, Kouyate (Sakho, 43e), Masuaku - Lanzini (Arnautovic, 69e) - Antonio (Ayew, 88e). Entraîneur : David Moyes.

City a eu chaud.Dominateurs comme à son habitude, lesont dû attendre les dernières minutes et ce ciseau acrobatique de David Silva , à la réception d’un énième caviar de Kevin De Bruyne , pour s’offrir un treizième succès de suite en Premier League (2-1, 83).Toujours aussi agréable à regarder, la bande de Pep Guardiola a dans un premier temps buté sur le mur parfaitement en place de West Ham , avant de se faire surprendre sur un puissant coup de tête d’ Angelo Ogbonna peu avant la pause (0-1, 44). Visiblement pas heureux de ce score, l’entraîneur catalan change alors ses plans et lance dans la fosse aux lions Gabriel Jesus à la place du latéral Danilo . Une option offensive payante puisque l’attaquant brésilien slalome sur son côté droit avant de servir Nicolás Otamendi , lequel termine le boulot tel un vrai renard des surfaces (1-1, 57). Une égalisation qui sonne comme le début de la révolte des, bien décidés à faire briller Adrián , auteur de quelques parades exceptionnelles. Avant que le duo De Bruyne- Silva n’entre en scène. Cruel pour desqui ont fait preuve de courage et qui auraient même pu l’emporter sur une énorme praline de Michail Antonio , parfaitement détourné par Ederson (81).