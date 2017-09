City et le Real se baladent, Kane met Dortmund à genoux

Nuit de folie en Ligue des champions avec une pluie de buts un peu partout. Le Real et City se défont facilement de l’APOEL Nicosie et de Feyenoord pendant que Kane dégoûte Dortmund. Naples et Porto se font piéger et Anfield assiste à un beau nul avec des buts. Même ce Maribor-Spartak Moscou a eu son lot d’émotions. C’est dire.

Pour le retour de Liverpool en Ligue des champions, Anfield s’offrait unde la finale de la Ligue Europa de 2016. Avec une fin moins triste pour les, mais tout de même décevante. Cela avait pourtant mal commencé avec l’ouverture du score de Ben Yedder qui reprend un ballon inespéré à la suite d'une erreur invraisemblable de Lovren. Mais si leur défense est bancale, lessavent qu’ils peuvent toujours compter sur leur attaque. Après un beau mouvement, Firmino se retrouve sur le chemin d’un centre en retrait et en profite donc pour marquer. De son côté, Salah se bat pour récupérer le ballon dans les pieds de N’Zonzi et sa frappe est contrée par le malheureux Kjær, qui lobe parfaitement son propre gardien. Liverpool pense même prendre le large, mais Firmino envoie son penalty sur le poteau, ce qui permet à Correa d’égaliser. L'entrée de Coutinho n'y fera rien, Séville arrache un nul un peu inespéré, mais un nul quand même.Samedov a connu son heure de gloire en ouvrant le score pour le Spartak Moscou face au champion slovène, Maribor . Dans l'autre camp, c'est Bohar qui a profité de son quart d'heure warholien en égalisant dans les dernières minutes. Le problème, c’est que dans le même groupe, il y avait un alléchant Liverpool -Séville, donc tout le monde s’en fichait un peu de ce match. Dure, dure, la vie d’hommes de l’ombre. Feyenoord retrouvait la Ligue des champions après quinze ans alors qu’aucun joueur des locaux n’avait encore goûté à cette compétition. Dépucelage oblige, les Néerlandais n’ont tenu que deux minutes avant de craquer. Une tête de Stones propulse malicieusement le ballon sous les jambes de Vilhena pour l’ouverture du score desqui n’ont plus qu’à dérouler. C’est encore plus facile pour Gabriel Jesus qui profite d’une défense qui s’est arrêtée de jouer, croyant au hors-jeu, pour imiter son compère d’attaque Agüero quelques minutes avant lui et alourdir encore plus le score. City se balade tellement que Stones se paye le luxe de s’offrir un doublé. C'est certain, lesont fait perdre leaux Néerlandais.On annonçait le Napoli comme un outsider crédible dans cette Ligue des champions. Sauf que les Italiens sont tombés dans le grossier piège ukrainien. Trop brouillons dans le jeu, les Napolitains se font avoir par Taison , qui profite d’une talonnade un peu chanceuse de Ferreyra pour envoyer un pointu parfait. Les corners napolitains s’enchaînent, tandis que Pyatov ne se gêne pas pour caler quelques envolées et préserver ses cages, mais c’est bien le passeur décisif du Chakhtar qui se transforme en buteur pour enfoncer ses adversaires. Et tant pis si l’espoir renaît doucement après un penalty converti par Milik, ce sont tout de même les Ukrainiens qui sortent vainqueurs de cette première confrontation.Un ancien de Porto qui centre, un ancien de Benfica qui marque. Autant dire que le premier but du Beşiktaş grâce à Talisca, qui convertit une offrande de Quaresma, a dû faire l’effet d’un coup de poignard pour les supporters de Porto. Mais tout le monde sait qu’il faut au minimum une lance pour glacer les Dragons, qui reprennent du poil de la bête grâce à un but contre son camp de Tasic. Les locaux protestent même pour obtenir un penalty dans la foulée, mais la seule chose qu’ils obtiendront, c’est une mine de Tosun qui transperce littéralement Casillas. Les visiteurs assomment même leurs adversaires dans les dernières minutes avec un but de Babel. Un sacré mauvais tour pour Porto.Suspendu en Liga, Cristiano Ronaldo avait déjà montré avec le Portugal qu’il avait faim de matchs et de buts. Le retour de sa compétition favorite tombait donc à pic pour le Madrilène, à qui il n’a pas fallu plus de dix minutes pour déjà inscrire un premier pion sur un centre millimétré à ras de terre de Bale. D’abord déçu par un but refusé par la, le Portugais double finalement la mise sur penalty. Symbole de son envie de briller, la star madrilène va chercher le ballon dans les filets comme si son équipe perdait. Cependant, l’éclair de la soirée ne viendra pas de lui, mais bien de l’inévitable Sergio Ramos , qui amorce la relance depuis sa moitié de terrain et qui se retrouve quelques mètres plus loin pour claquer un retourné. Après tout, les simples têtes sur corner, c'est tellement démodé.Wembley était bouillant ce soir. Peut-être parce que les Londoniens savaient que la deuxième place du groupe se jouait dès ce premier test. Une chose est sûre, c’est que ce n’était pas forcément pour observer les premières foulées de Serge Aurier , car chez les, on préfère s’appuyer sur ceux qui ont fait le bonheur du club l’année dernière. Lancé en profondeur par Kane, Son enrhume Sokratis avant d’allumer Bürki. Et si Dortmund répond par une superbe frappe enroulée de Yarmolenko, Kane reprend son statut de buteur pour à nouveau ajuster le gardien allemand au premier poteau. Bref, un quart d’heure et déjà trois buts. Et le spectacle n’est pas fini. En seconde période, Aubameyang inscrit un des plus beaux buts de la soirée, mais invalidé injustement par l’arbitre assistant. En revanche, le doublé de Kane, lui, sera bien accordé. Wembley avait raison d'être bouillant ce soir.