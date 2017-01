City et Chelsea tranquille, Tottenham miraculé

0

Southampton 0-3 Manchester City

Chelsea 4-0 Brentford

Tottenham 4-3 Wycombe

Les autres résultats

Enfin un succès rassurant pour Manchester City . OK, il ne s'agit que du quatrième tour de la FA Cup, mais cette qualification contre un Southampton qualifié pour la finale de l'autre coupe va certainement faire du bien aux hommes de Pep Guardiola. Ce dernier avait choisi d'aligner une équipe mixte (Yaya Touré capitaine ; Vincent Kompany Fabian Delph et Gabriel Jesus titulaires), dans laquelle les titulaires habituels ont brillé. Raheem Sterling a coupé les pattes desjuste avant la mi-temps, et Leroy Sané a brisé leurs espoirs à vingt minutes du terme. Chacun sa coupe.Décidément, le 3-4-3 fait le bonheur de Chelsea cette année. Alors qu'il n'utilise pas systématiquement ce schéma tactique lors des coupes, Antonio Conte a opté pour la continuité contre Brentford. Seuls les hommes ont changé par rapport au championnat. Mais ce sont encore les tauliers qui ont fait la différence. Willian d'abord, qui a encore une fois montré sa capacité à être décisif sur coup-franc. Pedro peu après, bien servi par Michy Batshuayi sur une action démarrée par Willian . Branislav Ivanović ensuite, qui n'était étrangement pas titulaire. Batshuayi enfin, dont le bon match a été récompensé par un penalty transformé sereinement. Victoire tranquille pour Chelsea , qui peut donc toujours viser un doublé sur le plan national.Comment lesont-ils pu se montrer aussi fébriles devant leur public face à un pensionnaire de League Two ? Menée 2-0 jusqu'à l'heure de jeu après un doublé de Paul Hayes, l'équipe de Mauricio Pochettino a réussie à arracher la victoire. Mais que ce fut compliqué ! Remis en selle en cinq minutes par Heung-min Son et Vincent Janssen Tottenham a encaissé un nouveau but par Garry Thompson en fin de partie. Dele Alli a alors emprunté le costume de sauveur pour égaliser juste avant le temps additionnel, puis Son a inscrit la réalisation de la qualification à la 97e minute. Cruel pour Wycombe.3-0 Newcastle 3-1 Brighton & HoveRochdale 0-42-0 Bristol City2-0 Blackpool1-0 Accrington