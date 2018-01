City et Agüero régalent face à Newcastle

291

Plutôt trois fois Kun.Dans un récital pour soliste (85% de possession de balle), Manchester City a tout simplement roulé sur Newcastle ce samedi après-midi. Et c'est Sergio Agüero qui s'est chargé d'en jouer les plus belles notes. Dès la demi-heure de jeu, la tête de l'Argentin dévie avec une précision suisse le centre millimétré d'un Kevin De Bruyne parfait dans le rôle du chef d'orchestre.En deuxième mi-temps, le Kun transforme sans mal un penalty provoqué par une faute de Manquillo sur un Sterling très dangereux (et auteur d'un but refusé pour hors-jeu en début de rencontre). Et si Jacob Murphy redonne espoir auxen réduisant le score dans la foulée, Leroy Sané leur répond par une démonstration de toute sa technique qui s'achève par un caviar pour l'inévitable Agüero, lequel s'offre unet tue définitivement le match.Pas de changement au classement avec destoujours plus proches d'un titre qui leur semble promis, tandis que Newcastle avait des airs de Brighton, plus menacé que jamais.