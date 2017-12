City engloutit Bournemouth

74

Et une petite dernière avant la bûche.Si le tarif était prévisible avec la réception du 18par l'insatiable leader de Premier League, restait à savoir combien de plats seraient déroulés dans le menu. La réponse est quatre.En première période, lescommencent par un apéritif de classe, avec Fernandinho pour servir le gin et Agüero pour y ajouter, de la tête, le trait de Vermouth. Un Dry Martini qui inspire Ryan Sterling au retour des vestiaires. Numéro 7 dans le dos, le sujet de Sa Majesté vient déposer une entrée servie sous cloche, plat magnifique et collectif né des talents combinés de David Silva et Sergio Agüero En bon maître d'hôtel, l'Argentin assure l'enchaînement rapide des plats, toujours de la tête, grâce au Bernardo Silva , dont le service millimétré sur la tête d'Agüero n'a d'égal que l'alignement des couverts à la table royale. Les convives rassasiés – enfin, surtout les hôtes –, Danilo peut rappliquer avec son dessert, ni beau ni utile, mais qui a le mérite de conclure le festin.Et ça fait 17 journées que ça dure. Heureusement, aucun risque d'indigestion pour ce genre de délice.