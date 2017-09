City détruit Liverpool

Grâce notamment à sa fabuleuse doublette Jesus-Agüero et l'expulsion prématurée de Mané, dont le geste maladroit a blessé Ederson, Manchester City a écrasé Liverpool (5-0). Et pointe en tête de la Premier League.

Agüero libérateur, Salah agitateur, Mané catcheur, Ederson fait peur

Jesus remercie le Kun

Par Florian Cadu

Il leur fallait sans doute un match fondateur pour faire taire les critiques. Une rencontre référence pour prouver qu'ils étaient compatibles. Un choc anglais pour briller ensemble. Ce samedi, Gabriel Jesus et Sergio Agüero ont enfin démontré que oui, Manchester City pouvait se permettre d'aligner les deux attaquants en même temps et être compétitif. Avec trois buts et une passe décisive pour le binôme face à Liverpool , les protégés de Pep Guardiola, parfois mis en concurrence par l'Espagnol, ont donc permis à leur club d'empocher trois points importants en ce début de championnat. Une victoire propre et sereine, qui envoie lesen tête de Premier League avant les autres résultats du week-end, seulement assombrie par la (grave ?) blessure d' Ederson Pour son premier gros rendez-vous de la saison, Guardiola tranche, comme souvent, pour l'option offensive : un 3-5-2 avec Danilo derrière et la doublette Jesus-Agüero devant. En face, Klopp ne déroge pas à son 4-4-2 porté par le trio supersonique Mané-Firmino-Salah. La rapidité de ce dernier fait d'ailleurs vivre un enfer à Otamendi, un poil plus lourd. Mais alors que lessemblent particulièrement à l'aise sur le terrain de l'ennemi, donnant pas mal de boulot à un Ederson impeccable, De Bruyne offre un caviar au Kun, auteur d'un superbe appel et de l'ouverture du score. Heureux, même si KDB manque d'élargir le score quelques minutes plus tard. Pour ne rien arranger côté rouge, Mané, plus maladroit que méchant, est expulsé après avoir balancé son pied dans le visage d' Ederson . Le portier, visiblement méchamment touché et inconscient, est contraint de sortir sur brancard suite à de longues minutes de soin.Le cauchemar est loin d'être terminé pour Liverpool : avant même la mi-temps, Jesus double la mise sur une nouvelle offrande de De Bruyne. Klopp a beau réagir en sortant Salah pour la recrue Oxlade-Chamberlain, rien n'y fait. Complémentaires et généreux, Agüero et Jesus enfoncent encore leur adversaire, le premier servant le deuxième pour un troisième caramel. Costaud. Perdus et en infériorité numérique, lespeinent à exister. Autant dire que la perte de Mané joue son rôle. Surtout face à un Fernandinho qui récupère toujours autant de ballons. Le constat est clair : le match est plié. La bande d'Henderson ne trouvera même pas la force de sauver l'honneur, encaissant carrément un quatrième pion signé Sané. Puis un cinquième, Sané enchainant par un magnifique enroulé dans la lucarne. Manchester City est premier, et ses attaquants y sont pour beaucoup. Ederson (Bravo, 45) - Danilo , Otamendi (Mangala, 70), Stones - Walker, Fernandinho Silva , De Bruyne, Mendy - Jesus (Sané, 57), AgüeroMignolet - Alexander-Arnold, Klavan, Matip, Moreno - Wijnaldum (Milner, 58), Henderson, Can - Mané, Firmino (Solanke, 66), Salah (Oxlade-Chamberlain, 46