City déroule à Stoke

40

Stoke City (4-3-3) : Butland (c) - Bauer, Zouma, Martins Indi, Stafylidis - Cameron (Sobhi, 88e), Allen, Ndiaye - Shaqiri, Choupo Moting, Jesé (Crouch, 63e). Entraîneur : Paul Lambert



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Zinchenko, Otamendi, Kompany (c), Walker - Fernandinho, David Silva, De Bruyne - Sané, Sterling (Bernardo Silva, 85e), Jesus (Gündogan, 90e). Entraîneur : Pep Guardiola

GM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cela aura été une formalité.Sur la pelouse de Stoke, Manchester City a dicté sa loi. Du début à la fin. Et dans le rôle du shérif, David Silva s'est montré particulièrement convaincant. Le chronomètre n'a pas encore atteint la dixième minute de jeu que l'Espagnol est à la conclusion d'un beau mouvement entre Jesus et Sterling. Dés lors la partie semble pliée. Alors qu'ils étaient plutôt bien entrés dans cette rencontre, les joueurs de Stoke ne font désormais que reculer, incapables de riposter avec véhémence aux attaques répétées dedéchaînés. Le petit pont de Shaqiri sur Zinchenko fait office de seul frisson de la première période pour les spectateurs du bet365 Stadium. Maigre consolation.La suite s'avère encore plus compliquée. À peine le temps de revenir sur la pelouse que le score s'aggrave déjà. La faute au shérif de la soirée qui trouve le une-deux avec Gabriel Jesus pour venir crucifier Butland d'une frappe croisée. Cette fois, la partie est définitivement pliée. D'autant que les hommes de Guardiola livrent un parfait récital, suivant à la lettre les mouvements de baguette du chef d'orchestre. Bizarrement, le score n'enfle pas malgré quelques dernières grosses occasions. Deux buts d'écart, les, incapables de cadrer la moindre tentative, pourraient presque s'en féliciter au vu du gouffre entre les deux formations.Peu importe, pour City, c'est une nouvelle victoire. La vingt-sixième de la saison. À ce rythme là, lespourraient fêter leur titre dans trois journée. Et peut-être même avant si Manchester United ne tient pas la cadence.Bref, la saison aux allures de promenade de santé continue pour Manchester City