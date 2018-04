City colle une manita à Swansea

37

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Danilo, Kompany, Laporte, Delph (Mendy, 75e) - Gündoğan, De Bruyne (Touré, 65e), David Silva - Bernardo Silva, Jesus, Sterling (Foden, 71e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Swansea (5-3-2) : Fabiański - Olsson (Abraham, 75e), Mawson, Fernandez (Bartley, 67e), van der Hoorn, Naughton - Carroll, King, Ki (Clucas, 65e) - Jordan Ayew, André Ayew. Entraîneur : Carlos Carvalhal.

Ultra-dominateur face à des Gallois invisibles, Manchester City s’est facilement imposé 5-0 dans son premier match en tant que champion d’ Angleterre . Une gifle qui ne fait pas les affaires de Swansea , toujours englué dans la course au maintien.Les hostilités débutent collectivement par un service de Kevin De Bruyne sur Raheem Sterling , lequel remet à David Silva , idéalement placé aux six mètres pour fusiller Fabiański. De passeur, l’Anglais devient buteur quatre minutes plus tard, en poussant au fond des filets un centre lumineux de Delph, venu de la gauche. Swansea est KO, au marquoir comme dans le jeu, comme le montrent les 85% de possession de balle des. Peu avant l’heure de jeu, Kevin De Bruyne ne relâche pas la pression. Le Belge allume un pétard avec son pied droit et lâche un missile à 25 mètres, imparable pour Fabiański.La machine mancunienne tourne à plein régime et c’est à ce moment-là que Frederico Fernandez choisit de tacler Sterling à retardement dans la surface. Pas de double peine, mais un penalty manqué par Gabriel Jesus , heureusement concrétisé dans la foulée par Benardo Silva . Le Brésilien se console dans les dernières minutes d’une tête plongeante, pour le plaisir. Et en guise de cerise sur ce gâteau déjà très copieux, le public de l’Etihad Stadium a pu se délecter de l'entrée de Benjamin Mendy , monté au jeu pour le dernier quart d’heure et officiellement champion d’ Angleterre par la même occasion, puisqu'il ne lui manquait qu’un match pour valider sa breloque. Un tableau brillant, loin des affres dans lesquels baigne Swansea , qui a désormais quatre finales à jouer pour se sauver. Et ça commence face à Chelsea la semaine prochaine.