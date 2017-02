City cartonne, United piétine

Pendant que United se cassait les dents contre Stoke à domicile (0-0), City est allé marcher sur West Ham, avec une énorme organisation offensive. Stoke et Everton se sont quant à eux quittés dos à dos (1-1).

26

West Ham 0-4 Manchester City

Manchester United 0-0 Hull City

Stoke 1-1 Everton

Ne comptez pas sur Guardiola pour être sur la défensive.Mais vous pouvez lui faire confiance quand il s'agit de réserver des surprises. En déplacement chez les, l'entraîneur catalan décide de placer Bravo, le gardien qu'il avait lui-même choisi cet été, sur le banc. Idem pour Agüero, remplacé par Jesus à la pointe de l'attaque. Ces changements portent rapidement leur fruit : après avoir vu Sterling louper le coche, lesouvrent le score au terme d'une superbe action terminée par De Bruyne. Quatre minutes plus tard, Silva conclut lui aussi une belle offrande de Sané. En vingt minutes, Manchester City a donc déjà plié la rencontre. Et puisque c'est la fête, Jesus frappe pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Le capitaine Touré y va également de son but (sur un penalty provoqué par Sterling). Si lesfrôlent le ridicule, il faut souligner la grosse performance des. Sterling et Sané, en particulier, livrent un match plein. Sans trembler, Manchester profite donc des mauvais résultats des équipes du haut pour recoller à un petit point de la deuxième place., comme le nombre de buts qu'aurait dû marquer City par rapport au nombre de grosses occasions. Manchester United contre Stoke, c'est une seule défaite depuis 1992 en douze rencontres toutes compétitions confondues.Et si on ne prend en compte que la Premier League, ça fait 8-0 pour les hommes de Mourinho. Autant dire que ces derniers sont archifavoris. Une nouvelle fois sans Martial, Rooney ou Mata, mais avec Pogba, Blind et Rashford, MU prend le jeu à son compte. Reste que les derniers gestes sont bien trop imprécis pour tromper Jakupović. Les, eux, laissent le ballon à l'adversaire et tentent timidement quelques coups. Néanmoins, la priorité reste la protection des cages, et le Mou le sait parfaitement. Alors, il réclame de la patience. Comme souvent. Ses poulains courent, ses poulains essayent, ses poulains maîtrisent. Mais ils patinent et peinent à faire peur à Jakupović. Même Ibrahimović ne semble pas inspiré, hormis sur cette talonnade délicieuse pour Pogba, qui foire son face-à-face. Regrettable pour United, qui perd deux points face à l'avant-dernier du championnat après une énième opportunité gâchée par Rojo... et un poteau de Hull., parce que non, en fait, la mayo n'a pas pris à Manchester (quatre unités de retard sur la 5place).Trente-six ans, et toutes ses dents.Le vétéran Crouch a beau avoir l'âge de ta tortue en fin de vie, il continue de faire trembler les filets. Mis en orbite par Arnautović, l'attaquant anglais fait honneur à sa réputation et ouvre le score alors que le coup d'envoi vient à peine d'être sifflé. Il s'en faut de peu que le géant ne double la mise. Ce n'est malheureusement pas suffisant pour Stoke face à cette bonne équipe d' Everton , qui égalise par Showcross contre son camp juste avant la mi-temps. N'empêche, Everton a un problème : il ne cadre pas (neuf frappes tentées en première période, une seule au but). Et laisse trop d'espace derrière. Des soucis à moitié réparés en seconde mi-temps, qui ne donne pas de vainqueur., parce qu'une bagarre entre Crouch et Lukaku donne forcément lieu à une bonne baston.