City bloque encore à l'extérieur

Burnley (4-2-3-1) : Pope - Bardsley (Lowton, 46e), Long, Mee, Taylor - Cork, Hendrick - Lennon, Barnes, Gudmundsson - Vokes. Entraîneur : Sean Dyche.

Manchester City (4-3-3 ) : Ederson - Walker, Kompany, Otamendi, Danilo - De Bruyne, Fernandinho, Gündoğan - Sterling (Diaz, 74e), B. Silva, Agüero. Entraîneur : Pep Guardiola.

Dominateurs, lesl'ont été sur la pelouse de Burnley . Réalistes, beaucoup moins. Alors lesen ont profité pour s'offrir un match nul, 1-1, face au leader. Un bon vieux braquage dans les règles de l'art.À City, les coups d'éclat ne sont pas l'apanage d'Agüero ou De Bruyne. Preuve en est avec cette galette de Danilo en pleine lucarne pour ouvrir le score à la 22minute de jeu. Un geste aussi beau qu'utile puisque lespeinaient jusqu'alors à trouver la solution. Car malgré une très nette domination, la force de frappe des Mancuniens semble légèrement rouillée ce samedi après-midi, comme en témoignent les nombreuses occasions ratées.Guardiola et ses hommes sont toutefois loin de s'inquiéter. Les occasions s'enchaînen,t et lessemblent constamment au bord de la rupture. Voyant ses attaquants à la peine, Danilo tente un remake de sa friandise de la première période, mais Pope est cette fois sur la trajectoire. Le deuxième but tant attendu ne vient pas, et les leaders de Premier League commencent à sentir la peur pointer le bout de son nez. La première frayeur intervient avec cette frappe de Lennon détournée par Ederson sur son montant. Dans la foulée, Sterling offre le plus incroyable raté de la saison en ne trouvant pas le cadre, seul dans les six mètres. Ça commence à faire beaucoup. Trop, même. Et la sanction finit par tomber par l'intermédiaire de Gudmundsson qui vient arracher le nul dans les dix dernières minutes.Maladroits, lesne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Surtout Sterling. Finalement, voilà maintenant trois matchs que Manchester City ne gagne plus à l'extérieur. Une situation peu habituelle, certes, mais sûrement pas de quoi remettre en cause leur sacre final.