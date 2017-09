City a l'équipe la plus chère du football

L'observatoire du football CIES , dans son édition du jour, publie la liste des cent effectifs les plus chers du football.Les hommes de Pep Guardiola, dont le groupe est estimé à 853 millions d'euros, se hissent à la première place de ce classement après un investissement estival de 242 millions d'euros par lesdurant le mercato. Suivi de près par le PSG (850 millions d'euros) et Manchester United qui ferme ce classement (784 millions d'euros).Les clubs français ne sont pas mal représentés puisque l'on en retrouve vingt sur cent. Et à chaque fois ce sont des clubs faisant partie des cinq grands championnats européens. Coïncidence ou pas, les vingt derniers finalistes de la Ligue des champions font partie des vingt premières places du classement.Le football, c'est peut-être aussi une histoire d'argent.