Citizen Silva

En délivrant une offrande pour Gabriel Jesus qui a lancé le succès de City face à Leicester ce samedi, David Silva a renforcé son statut de meilleur passeur de Premier League. A l'ombre de Kévin De Bruyne, l'Espagnol s'affirme encore comme un rouage essentiel de Manchester City. Et confirme qu'il reste un modèle de constance et de régularité, sept ans après son arrivée chez les Citizens.



A force d'etre exemplaire, il a presque fini par banaliser la qualité de ses performances. Souvent très bon, jamais au centre de l'attention médiatique, tel est le destin qui semble coller à la peau de David Silva . Alors cette saison, l'Espagnol a changé de look, peut être en espérant attirer plus l'attention générale: adieu la coupe de bon élève de ses années valenciennes, place à un crane rasé beaucoup plus dépouillé. Une tentative louable mais vaine. Au sein du City de Guardiola, c'est plutôt Kevin De Bruyne qui croule sous les louanges depuis le début de la saison.Pourtant, l'Espagnol réalise un début de saison proche de la perfection. En atteste ses statistiques hyperboliques. Le milieu desa déjà claqué pas moins de huit passes décisives rien qu'en Premier League. Personne ne fait mieux. Face à Leicester ce samedi, Silva a donc ouvert le bal en étant à l'origine de l'ouverture du score de Gabriel Jesus . Après avoir combiné avec De Bruyne, il s'est intelligemment introduit dans les lignes de, pour pouvoir servir sur un plateau l'attaquant brésilien, complétement esseulé face au but. Une justesse technique qui ne l'a ensuite jamais quitté. Silva a notamment mis au supplice la défense adverse en éliminant trois défenseurs de Leicester d'une ouverture pour Sterling à la 70e minute, sans que l'Anglais ne parvienne à trouver la faille cette fois-ci. Deux éclairs de génie pour illustrer l'influence déterminante que l'ancien de Valence garde au sein du collectif des. Moins tape à l’œil que De Bruyne, dont il ne peut égaler le volume de jeu, moins rapide que Leroy Sané, Silva a d'autres qualités, plus sobres, plus cérébrales aussi, dans son sac à malice: une vision du jeu et un sens du timing, notamment dans le jeu cours, qu'aucun de ses coéquipiers n'est en mesure d'égaler. Les erreurs commises par le champion du monde sont d'ailleurs rarissimes et se comptent sur les doigts d'une main.Kevin de Bruyne lui même ne disait pas autre chose début novembre , s'étonnant de voir Silva rester une fois de plus à l'ombre des projecteurs: «» . S'il a beaucoup à donner, c'est aussi parce que Silva sait à peu près tout faire. Aligné au poste d'ailier à ses débuts en Premier League, il ne s'est jamais plaint, restant fidèle à son ADN de technicien virtuose mais discret: «» L’avènement du City de Guardiola l'a vu revenir à ses premières amours, dans une position axiale certes plus reculée que celle qu'il occupait lorsqu'il cassait la baraque en Liga, mais qui lui permet de plus aisément dicter le jeu. Alors tant pis si la lumière n'est pas toujours faite sur ses ouvertures millimétrées. Silva sait que les fans de City, eux, ne l'oublieront pas, lui qui est actuellement le joueur le plus ancien de l'effectif avec Vincent Kompany . Une idylle que l'Espagnol compte bien prolonger au maximum: «» Les paroles d'unmodèle, un vrai.