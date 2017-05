City sèche West Bromwich et retrouve le podium

Manchester City 3-1 West Bromwich Albion

Cinq équipes pour quatre places. La lutte pour voir les étoiles de la Ligue des champions la saison prochaine laissera forcément Liverpool Arsenal ou City sur le carreau.Vu que Pep Guardiola n'a jamais vu la couleur de la Ligue Europa depuis qu'il est devenu entraîneur, ne comptez pas sur lui ou ses hommes pour baisser en intensité en cette fin de saison. Et surtout pas sur Kevin De Bruyne , omniprésent ce mardi soir. Le Belge commence par servir sur un plateau Gabriel Jesus , qui marque dans le but vide. Avant de crucifier Foster d'une frappe lointaine deux minutes plus tard. La messe est dite et Yaya Touré n'a plus qu'à conclure l'affaire, après un une-deux splendide avec Agüero. Entre temps, Guardiola offre une dernière sortie à l'Etihad Stadium à Pablo Zabaleta , qui quittera Manchester City cet été, et qui a ainsi pu profiter d'une dernière ovation des supporters desSi Robson-Kanu réduit le score en fin de match, l'essentiel est ailleurs pour City, qui remonte à la troisième place de la Premier League. Et devra définitivement valider son ticket pour la C1 lors de la dernière journée, face à Watford