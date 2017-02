Cissé, la fin

0

Il avait annoncé vouloir jouer à nouveau, était même revenu s'entraîner avec Auxerre en novembre dernier, et jurait qu'à 35 ans, il avait encore des jambes.Mais aucun club n'est venu lui proposer de dernier défi, alors Djibril Cissé a accepté son sort et vient d'annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière. Cette annonce, il l'avait déjà faite en octobre 2015 devant les caméras de J+1, mais cette fois semble être la bonne. C'est au siteque Cissé a révélé la nouvelle, en déclarant : «» Il a également promis de se concentrer exclusivement sur ses carrières dans la mode et la musique, en lâchant en conclusion un conquérant : «Au revoir le Djib', bonjour Mr Lenoir, son nom de scène.