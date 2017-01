Cinquante choses à savoir sur David Ginola

David Ginola fête ses cinquante ans. Le joueur est peut-être passé à côté d'une grande carrière sous le maillot bleu, mais avec sa gueule d'acteur hollywoodien et son élégance sur le terrain, il reste une légende. De PSG - Real à la gloire en Angleterre, en passant par un centre au troisième poteau contre la Bulgarie, retour sur la vie d'El Magnifico.

Par Florian Lefèvre

En 2004, Ginola qui s'est reconverti comme acteur, est invité sur le plateau d'Ardisson. Voilà comment démarre l'entretien :"trash""Je ne suis pas aussi lisse qu’on le pense."Le 17 novembre 1993, le public du Parc scande «» lors de France - Bulgarie. À la 68minute, Gérard Houllier se décide à le faire entrer à la place de Jean-Pierre Papin . Le joueur parisien se procurera quelques occasions... À la 89minute, alors qu’il ne reste que dix-huit secondes à jouer dans le temps réglementaire, Ginola, qui vient de gratter une faute au poteau de corner, voit Éric Cantona, mais délivre un centre trop enlevé. En trois passes, les Bulgares remontent tout le terrain et Emil Kostadinov se fait un nom à jamais dans l’Hexagone.En conférence de presse d'après-match, Gérard Houllier sort la sulfateuse : «» Le sélectionneur reproche à son attaquant des déclarations polémiques dans la presse en marge de la rencontre.La cicatrice ne se refermera jamais, les deux hommes se retrouvent même face à face au tribunal en 2012 après que Houllier a traité Ginola de «. La plainte déposée par Ginola pour «» sera finalement déboutée par le tribunal correctionnel de Toulon.» Ce fameux 18 mars 1993, Thierry Gilardi n’a pas le temps de terminer sa phrase qu’un éclair a frappé la lucarne. Un instant de grâce. Sur une remise de Daniel Bravo, David Ginola vient d’envoyer une demi-volée parfaite dans un Parc des Princes en fusion. Suivront le but de Valdo et la tête d’Antoine Kombouaré. Le PSG élimine le Real Madrid.Après la Coupe UEFA, la saison suivante, le PSG se paiera encore le Real en Coupe des coupes. Devant l’élégance de Ginola, la presse lui attribue un surnom qui le suivra tout au long de sa carrière : «» .Au Parc, la légende veut qu’changeait de côté au retour des vestiaires pour évoluer tout le match devant la tribune présidentielle.À la base, David Ginola ne vient pas d'une famille de la haute société. Il a grandi à Sainte-Maxime, dans le Var, sa mère était employée à la Poste, son père, un ouvrier de chan­tier naval «» .Dès son plus jeune âge, David intègre l'OGC Nice. Il évolue alors déjà dans les catégories de jeunes des Aiglons, mais à l’âge de seize ans, l’aventure niçoise s’arrête net quand on lui signifie : «Ginola rebondit au Sporting Toulon où il signe son premier contrat pro. Époque Rolland Courbis , foot viril et chemises ouvertes. Sa carrière est lancée, mais sur la Rade, il prend cher. «, confiait son ancien coéquipier toulonnais Joël Henry en 2012"Reste avec moi, t’inquiète, ils sont jaloux." »En 1995,voulait rejoindre le Barça. Il a même rendu visite à Johan Cruyff. «, se souvenait Ginola pour leen 2013."Tu fais partie des meilleurs joueurs du monde et tu as encore des belles perspectives de progression. Pour moi, tu es la priorité du Barça pour la saison prochaine." » Sauf que c'était avant l'arrêt Bosman. «Ginola adore le golf. C’est Bernard Pardo qui lui a fait tâter le club à l’époque où ils jouaient ensemble à Toulon. Lors de son passage au PSG, Ginola foulait le green en compagnie d’Antoine Kombouaré.Les deux étoiles parisiennes David Ginola et George Weah ne pouvaient pas se voir. «» , nous confiait Jérôme Leroy en 2015.Dans son autobiographie carrément intituléeet parue en 2000, Ginola revient forcément sur l’épisode de France-Bulgarie : «» Et de conclure : «Non, le destin du Magnifique n’est pas totalement sombre en sélection. La preuve, avec les Bleus, Ginola a remporté la Coupe Kirin en 1994 – un tournoi organisé au Japon, durant lequel il marque un but contre la sélection nippone. D’ailleurs, la compétition existe encore, la Bosnie-Herzégovine ayant remporté l’édition 2016.Si David Ginola n’était pas devenu footballeur, sûr qu’il n’aurait pas eu de problème à faire son trou dans le mannequinat. En témoigne cette pub pour les shampooings L’Oréal en 1998. «» Quel coup de vieux pour le montage...À la fin de la saison 1986-87, Ginola participe au Tournoi de Toulon avec les espoirs tricolores. Un tournoi de quartier comme un autre finalement pour celui qui fait ses premiers pas en D1 au Sporting Toulon. L’équipe de France remporte le trophée, Ginola est élu meilleur joueur.Aux élections municipales 2014, David Ginola est sur la liste «» , conduite par Thierry Gobino. Le candidat divers-droite s’incline dès le premier tour avec 26,07% des voix. Engagé politiquement, Ginola ? «» , expliquera-t-il àVous vous disiez bien que vous connaissiez la voix de Jacques la crevette dans. Bon, bah c'est Ginola. Avec un accent du Sud presque aussi forcé que Benoît Magimel dans la sérieDavid Ginola n’est pas champion du monde, mais il a reçu la médaille d’argent à l’International Wine Challenge de 2008, alias le «» . Cette année-là, Ginola a été récompensé pour son Coste Brulade rosé produit par le Cellier de Saint-Antoine. Quel joueur de France 98 peut en dire autant ?Si, lors de son passage à Brest, David Ginola a enfin confirmé les espoirs placés en lui, c’est un peu grâce à la pluie : «» . Bercé par les belles paroles du président breton François Yvinec : «"Je ferai de toi une star. Tu travailles, on te fait travailler et tu deviens une." »En 1991, outre le Paris Saint-Germain, plusieurs clubs sont sur les rangs pour attirer le jeune attaquant de Brest Armorique. À commencer par l’OM, car Gino a tapé dans l’œil de Bernard Tapie. Mais Ginola choisit le Paris Saint-Germain et c’est précisément face à l’OM qu’il débute sous la tunique rouge et bleu au cours d’un 0-0 terne. Le calme avant la tempête.Le 17 décembre 1992, Ginola se lâche dansà trois jours de PSG - OM : «» Mauvaise idée. Les Marseillais s’en serviront pour aiguiser leur rage, Ginola goûtera aux crampons d’Éric Di Meco au cours d’un match qui, avec un total d'une cinquantaine de fautes, s’apparenta à une véritable boucherie.Au PSG, Ginola a été entraîné par Artur Jorge , puis Luis Fernandez . Deux hommes qu'il connaissait déjà de longue date pour les avoir côtoyés (le premier déjà en tant que coach, le deuxième en tant que coéquipier) au Matra Racing après son transfert en provenance du Sporting Toulon.En 1996, le public anglais milite pour que Gino', l'étincelant attaquant de Newcastle, participe à la sauterie de l'Euro 96. Malheureusement, Aimé Jacquet ne l'entendra pas ainsi.Au début des années 2000, David Ginola aurait pu poursuivre sa carrière... sur les terrains de rugby. Le président du Stade français de l’époque, Max Guazzini, l’a sérieusement approché. «(...)» , expliquera plus tard le président du club de rugby.En janvier 2015, Ginola se présente à la présidence de la FIFA. Sur un coup de tête, sponsorisé par un bookmaker irlandais. Mais deux semaines plus tard, «» retire sa candidature, faute d'avoir reçu le soutien de cinq fédérations nationales. C'était tenté.Après Newcastle, Tottenham et Aston Villa, David Ginola ponctue sa carrière en Premier League sous la tunique d’Everton, à Highbury, le 11 mai 2002. Il a alors trente-cinq berges. Ginola a marqué l’Angleterre de son passage, il a même élu meilleur joueur de la saison en 1998-99. Récemment, il était à l'honneur d'un documentaire consacré aux «» de la Premier League : Zola, Di Canio, Juninho Paulista et donc Ginola. Rien que pour ce but face à Ferencváros, il le mérite :En 2011, Ginola fait une apparition dans le feuilletonaux côtés de la chanteur Lorie. Il joue Alexandre, un photographe de mode. La version doublée estLa même année, David Ginola accompagne Silvia dans l’émission. Ses impressions ? «. » Encore des bleus à l'âme ?Après un passage sur Canal plus, où il animait, Ginola a rejoint M6. L'été dernier, il a co-animé, cet automne, il a présenté la onzième saison de l’émission. En smoking bleu, bien sûr.En juin 1993, David Ginola est titulaire lors de la victoire 3-0 du PSG contre le FC Nantes en finale de Coupe de France. C’est son premier titre. Suivront un titre de champion en 94, une nouvelle de France en 95 et une Coupe de la Ligue la même année.pouvait agacer le vestiaire parisien. C’est Vincent Guérin qui racontait en 2015 dans les colonnes de: «Au début de la saison 94-95, le nouvel entraîneur Luis Fernandez nomme Ginola capitaine. Pourtant, les relations entre Ginola et son coach vont se dégrader inexorablement. «» , avouera le joueur. «» Alors direction l’Angleterre, et tant pis si ce n'est pas le Barça.En 2013, il prépare ses diplômes d’entraîneur au pays de Galles. Depuis, on attend toujours qu'il prenne place sur un banc.David Ginola a deux enfants : un fils, Andrea, et une fille, Carla. Une jeune femme nommée Joy prétend aussi être sa fille. Elle l’a assigné en justice en 2010 pour «» , mais sa paternité n’a jamais été reconnue.Aux dernières nouvelles, après avoir rompu avec son amour de jeunesse, David Ginola vit avec Maéva Denat, mannequin de vingt-sept ans.On ne compte plus les Unes de magazines où figure la belle gueule de Ginola. En 2011, il est en couverture desous la titraille : «En 2006, Ginola est à l’affiche d’, un film de guerre réalisé par Colin Teague retraçant l'opération Market Garden pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas un chef-d’œuvre.Cette année-là, il aurait surtout pu faire une apparition dans un James Bond. «» , a avoué Ginola.S’il a décidé de retourner vivre en Angleterre après sa carrière, David Ginola explique que c’est pour le bien de ses enfants. «» Ginola inscrit alors ses enfants dans l’école de son enfance, sauf que Carla et Andrea «» .Chez Ardisson, Ginola s'est aussi prêté au jeu de l'interview Up & Down. Extrait :Un soir de septembre 93, David Ginola a décidé de contourner Auxerre par l'est...Que se serait-il passé si le Brest Armorique n'était pas tombé en liquidation judiciaire en 1991 ? Ginola : «» Le Milan de Capello à Francis-Le Blé, ça aurait été beau...Le 19 mai dernier, alors qu’il joue un match de foot entre amis à Mandelieu, Ginola subit un malaise cardiaque. C'est Matt Pokora qui va lui prodiguer les premiers soins avant que l'ancien sportif ne soit transporté en urgence à l'hôpital pour y subir un quadruple pontage. Il s’en sortira finalement indemne. «» , confiera-t-il ensuite. Merci, Matt.David Ginola aime les bonnes choses.David Ginola aime les bateaux.David Ginola aime le groupe Rush.David Ginola aime la chicha.» David Ginola.