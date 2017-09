Cinq rouges et douze jaunes pour Fenerbahçe-Beşiktaş

LG

À Istanbul, on ne rigole pas avec les derbys.Surtout quand il met aux prises les désormais second et troisième du championnat. Forcément, la tension était à son comble pour l’événement, et ça n’a pas loupé, samedi soir, entre Fenerbahçe et Beşiktaş lors de la 6journée de Süper Lig.L’arbitre de la rencontre a distribué les cartons comme des flyers à la sortie d'un concert, avec pas moins de 17 biscottes pendant le match. Trois joueurs du Beşiktaş ont fini expulsés (Özyakup, Hutchinson et Quaresma), accompagnés par deux du Fener ( Neto et Köybaşı). Le match a tout de même réussi à se terminer, sur le score de 2-1 en faveur du Fener. Le Beşiktaş voit donc son adversaire du soir revenir à deux petits points de la seconde place qu’il occupe.À côté de ça, Sochaux-Ajaccio, c’était tranquille.