Cinq policiers français spécialistes du hooliganisme iront en Russie

Cinq flics à Moscou.Le journalrapporte qu'une délégation de cinq membres de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), se rendra en Russie pour accompagner les supporters de l'Équipe de France lors des matchs. «» indique-t-on place Beauvau, où seront reçus les cinq policiers cet après-midi par le directeur central de la sécurité publique.La délégation arrivera lundi en Russie et enverra «» . Elle s'intégrera «» , comme il est de coutume lors des grandes compétitions. Chaque pays aura ses officiers de liaison, installés non loin de Moscou et pourront se coordonner avec les autorités locales. Le quartier général de la délégation française sera basé dans une école de police et sera opérationnel tous les jours.Cette délégation sera notamment menée par le responsable de la DNLH, Antoine Mordacq âgé de seulement 33 ans. S'ils sont «» , les policiers l'assurent, ils seront là pour «» et non «» .En même temps, après les débordements à Marseille durant l'Euro 2016, il ne vaut mieux pas que ce soit des policiers français qui fliquent des hooligans.