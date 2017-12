Cinq matchs de suspension pour avoir célébré un but avec l'arbitre

Nikos Papadopoulos (Lamia), fou de joie sur cette égalisation à la 97e face au Panetolikos, a célébré le but en secouant l'arbitre (en haut de la vidéo). Résultat ? Il a été expulsé dans la foulée. CQFD. pic.twitter.com/V5USBtHafi — Football Grec France (@footgrec) 4 décembre 2017

JB

De la joie, oui, mais loin des arbitres s'il vous plait.Dimanche dernier, le club de Lamia ( Grèce ) s'est offert un joli frisson sur sa pelouse en égalisant face au Panetolikos à la 97minute. Trop heureux de voir les siens s'offrir un point au bout du bout du temps additionnel, le portier des locaux, Nikos Papadopoulos, qui était lui-même monté dans la surface adverse, avait voulu célébrer ça avec la personne la plus proche de lui, qui n'était autre que l'arbitre de la rencontre. Avec pas mal d'entrain, il est vrai.Un peu trop communicatif au goût de l'homme en noir, Ioannis Neofitiadis, Papadopoulos avait été expulsé dans la foulée. Et cette semaine, le gardien passé par l' Olympiakos s'est vu infliger une suspension de cinq matchs par la ligue grecque.La prochaine fois, il se contentera de l'insulter et repartira avec une sanction moins lourde.