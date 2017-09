Cinq choses à savoir sur Darren Ferguson

Un peu plus de quatre ans après la retraite de Sir Alex Ferguson, son fils, Darren, va relancer le temps d’une soirée la formidable bataille qui a longtemps opposé la famille à Arsène Wenger. Un truc bien plus alléchant que ce troisième tour de Carabao Cup - plus connue sous le nom de League Cup - entre Arsenal et Doncaster.

Par Maxime Brigand

Né à Glasgow en février 1972, il est le frère jumeau de Jason et le cadet de Mark, les deux autres fils de Sir Alex . Il a rapidement eu la tronche dans le foot, son père s’arrangeant pour le faire entrer dans les équipes de jeunes de Manchester United à son arrivée en novembre 86. Costaud et porté par une solide réputation de milieu, Darren Ferguson a débuté chez les pros quatre ans plus tard avant de remplacer un Bryan Robson blessé durant une quinzaine de matchs au début de la saison 92-93. Soit, juste assez pour gratter une médaille de champion au printemps. Au final, il cavalera jusqu’en 2007 entre Wolverhampton, Rotterdam (au Sparta ) et Wrexham où il claquera un peu plus de 300 matches en huit ans. Bingo : alors que son père fête ses vingt ans de coaching à United, Darren se décide à enfiler le costume et dégage à Peterborough, alors en League Two, où il devient entraîneur-joueur. Il boucle sa première saison à la dixième place.Darren Ferguson est un précoce, un vrai : le rejeton n’aura eu besoin que de deux saisons pour se tailler un nom dans le milieu, ce qui représente sur son CV deux promotions consécutives avec, le surnom de Peterborough United. Résultat, à la rentrée 2009, le club est en Championship, porté par la gâchette George Boyd . Détail : en novembre, Ferguson se tire alors que Peterborough est lanterne rouge et rebondit quelques semaines plus tard à Preston North End. Son passage au Deepdale Stadium reste maigrichon, à l’exception d’une victoire incroyable à Leeds (4-6) grâce à un triplé de Jon Parkin et ce après avoir été mené 4-1 après quarante minutes de jeu, et quelques embrouilles avec un arbitre, un Ferguson restant un Ferguson. Un exploit qui n’empêche donc pas le technicien écossais de passer par dessus bord avant de revenir à Peterborough jusqu’en 2015. Depuis, le voilà sur le banc de Doncaster, relégué en League Two en mai 2016 avant de revenir cette saison en troisième division. Juste assez pour exciter Louis Tomlinson, l’un des membres des One Direction, qui a même joué quelques matchs avec la réserve des Rovers.Si Sir Alex Ferguson a définitivement décidé de cracher son chewing-gum et de ranger sa veste au printemps 2013 pour s’occuper de sa femme Cathy - très affectée par le décès de sa soeur en octobre 2012 -, son fils, lui, a une autre vision de l’amour. Oui, Darren vit avec sa femme, Nicola, depuis 2009. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur d’autres lignes un peu moins glorieuses de son palmarès sentimental. Car deux ans plus tôt, le fils Fergie avait été arrêté à son domicile après avoir envoyé un joli crochet dans le ventre de son ex-femme. La raison ? Une querelle au sujet de la garde des enfants. Résultat : Darren Ferguson a été reconnu coupable en avril 2008 et a dû régler un petit chèque en compensation. Prends ça Lucas Hernandez.Dans le circuit depuis dix piges, Darren Ferguson veut maintenant taper un peu plus haut. Interrogé par lecette semaine, il a arrêté de se planquer : «» L’idée, on l’aura compris, est d’arracher dans le même temps l’étiquette de "fils de" qui reste encore scotcher sur son front, même à 45 piges.Bon, et ce déplacement à l’Emirates ? Au-delà du gouffre qui attend les gars de Doncaster, ce match du troisième tour de la Carabo Cup sera avant tout l’occasion de réveiller les souvenirs des belles joutes Ferguson-Wenger. Une histoire débutée sur un tir à bout portant de l’Écossais ( «» ) et marquée par des droites verbales bien placées. Il y a eu aussi un peu de jalousie, une grosse rivalité, une part de pizza lancée (par Fàbregas ?) sur Ferguson, mais la relation s’est depuis détendue, les deux hommes étant devenues très proches. Mieux, Arsène Wenger a même gratté des places pour que Sir Alex puisse assister à la rencontre mercredi soir, ce qui n’a bien sûr pas empêché la légende de Manchester United de filer quelques fiches au fiston. «, a expliqué Darren Ferguson avant la rencontre.» Avant d’aller ouvrir une bouteille de Bordeaux dans le bureau de l’Alsacien, forcément.