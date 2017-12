Cinq choses à savoir sur Alberto Brignoli

Parce que le football est délicieusement imprévisible, c'est Alberto Brignoli, le portier de Benevento, qui a permis aux Stregoni de marquer le premier point de leur histoire en Serie A, en égalisant face au Milan AC dans le temps additionnel ce dimanche. Un but improbable, comme la carrière en zig-zag d'un portier jamais vraiment là ou on l'attend.



Il appartient à la Juventus

Pour son seul et unique match sous les couleurs de la Samp, il a pris cinq buts



Vidéo

Enfant, sa vraie passion était le vélo (et Marco Pantani)

Il est devenu gardien pour prolonger la tradition familiale

C'est le premier gardien à marquer en Serie A depuis seize ans

Vidéo

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Acquis à titre définitif par la Juventus en 2015, qui l'a repéré après ses trois bonnes saisons en Serie B du coté de Ternana, Brignoli n'a cependant jamais disputé le moindre match avec la Vieille Dame. Cette dernière a préféré l'envoyer gambader en prêt à la Sampdoria , à Perugia, en Espagne (du coté de Leganés ) et enfin à Benevento cette saison.Et pas face à n'importe quel club. Le 14 mai 2015, Brignoli supplée Emiliano Viviano dans les cages de la Sampdoria pour l'ultime journée de Serie A. En face de lui, la Vieille Dame et le Juventus stadium. Et surtout 90 minutes de cauchemar, où le portierdoit aller chercher cinq fois le ballon au fond de ses filets. Il encaisse alors des pions de Dybala, Chiellini et Bonucci. Sans oublier un coup de casque de tonton Patrice Évra, qui ouvre le score. Dur.Gamin, Brignoli n'était pas seulement obsédé par le ballon rond. «» Pourtant, il ne fréquente pas trop les bulles cette saison...Avec un père entraîneur des gardiens dans les divisions inférieures du football transalpin, Brignoli avoue s’être rapidement mis dans la tête qu'il souhaitait faire comme son paternel. «Avant Brignoli, le dernier portier à avoir trouvé le chemin des filets dans l'élite de la Botte était Massimo Taibi, qui avait marqué en avril 2001 avec la Reggina. Il avait alors placé une tête sur corner. Un but qui n'est bien sûr pas sans évoquer celui de Brignoli, qui perpétue ainsi une bien jolie tradition.