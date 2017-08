Cinq changements autorisés en Serie C

RR

Petite révolution d’en bas.La Fédération italienne de football a approuvé un bouleversement des règles en Serie C qui permettra aux clubs de troisième division et aux amateurs d’effectuer cinq changements dans le match, au lieu de trois actuellement.Cependant, les équipes n’auront le droit qu’à trois fenêtres de changements pour ne pas trop hacher le déroulement du match.Une bonne nouvelle pour tous les porteurs d’eau et autres découpeurs de citron.