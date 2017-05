Cinq ans d'abstinence

En hommage au numéro de maillot de Zizou lorsqu'il était encore sur le pré, le chiffre 5 est celui du Real Madrid cette saison. Cinq comme le nombre d’années qui séparent ce titre en Liga du dernier, et cinq comme le nombre de joueurs déjà dans l’équipe type en 2012 pour soulever le trophée. Sergio Ramos, Marcelo, Pepe, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema étaient déjà titulaires lors du titre version José Mourinho. Au cours de ces cinq dernières années les entraîneurs ont valsés, mais eux n'ont jamais bougé de leur fauteuil.

Objectif Liga

Seulement la deuxième Liga de CR7

Par Maeva Alliche

» , ces derniers jours les supporterstrépignaient d’impatience dans. Si les deux victoires en Ligue des Champions en 2014 et 2016 ont permis au Real de retrouver de sa superbe sur la scène européenne, lesramaient depuis des années en Liga, assistants impuissants à la domination barcelonaise entrecoupée d’une parenthèse pour le voisin matelassier. Et ça n’est pas Sergio Ramos Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui contrediront leurs supporters. Ces cinq joueurs étaient du titre madrilène il y a cinq ans, avant de vivre une longue période de disette en championnat. Déjà cadres sous José Mourinho , ils le sont restés sous les ordres des différents coachs installés sur le banc de laPendant cette période de diète forcée en Liga, la moitié de l’équipe type est restée inchangée, ce qui est assez rare du côté de Santiago Bernabeu. Mais Florentino Perez a appris des erreurs de son premier mandat époque Galactiques. Fini l’hystérie dans la dépense, le président a fait de la stabilité sa nouvelle marque de fabrique. Une stabilité à prix d'or, certes - on ne se refait pas -, mais non-applicable aux entraîneurs. Mourinho, Ancelotti et Benitez en ont fait les frais. Malgré les titres en championnat qui fuient année après année la maison blanche, l’ossature du onze type ne change pas. Les deux coupes aux grandes oreilles soulevées, dont la fameuse, ont bien sûr contribué à éviter une totale métamorphose de l’équipe et à seulement procéder à quelques ajustements. Si le milieu a été intégralement remanié - bye-bye Khedira, Alonso, Özil -, la défense est restée quasiment inchangée. Sergio Ramos Pepe et Marcelo sont restés fidèles au poste, seul Álvaro Arbeloa a fait ses valises, laissant sa place à droite à Daniel Carvajal. Quant à l’attaque, Cristiano Ronaldo en est toujours le maître, épaulé par Karim Benzema Gonzalo Higuain, présent il y a cinq ans, a pris ses clics et ses claques direction l’ Italie . Une stabilité payante, puisque les cinq joueurs déjà clés sous les ordres de José Mourinho , le sont toujours autant sous ceux de Zinédine Zidane . Déjà en partie artisan des titres européens, le club des cinq n’est pas non plus étranger au titre national cette saison. Le refrain «» entonné par Zizou dès le mois d’août dernier a vite été repris par le capitaine Ramos et ses troupes. «» , déclarait ainsi l’international espagnol en septembre.Si avant cette saison, Ramos, Pepe et Marcelo , arrivées tous trois en 2005 et 2007, ont eu l’occasion de soulever le trophée de champions d’ Espagne plus d’une fois – deux pour Pepe , trois pour Marcelo et Sergio Ramos -, CR7 et KB9 ne pouvaient pas en dire autant jusqu’à cette saison. Le Portugais et le Français, débarqués dans la maisonen 2009, ont dû attendre leur troisième exercice sous le maillot blanc pour goûter au plaisir d’enfiler le tee-shirt, avant une longue période d’abstinence qui a pris fin ce dimanche soir. Déjà trois fois champion d’ Angleterre avec Man U , le natif de Madère trépignait d’impatience de priver Lionel Messi d’une nouvelle Liga. Ce même Messi qui lui a confisqué cinq fois le titre de champion d' Espagne . Il n’en fallait pas plus pour que l’attaquant madrilène fasse lui aussi du championnat national son but ultime cette saison. «, expliquait-il cet automne à» . Enfin.