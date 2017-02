Cinq ans après Port-Saïd

Cinq ans après le massacre dans le stade de Port-Saïd, après un match de football, et la mort de 74 supporters d'Al-Ahly, la colère et la répression perdurent. Les ultras font face aujourd'hui à des arrestations arbitraires, afin d'empêcher tout rassemblement commémoratif. Eux n'attendent qu'une chose : une autre Égypte qui rende justice et hommage aux morts de Port-Saïd.

74 morts à Port-Saïd

L'Égypte dans le coma

Par Ali Farhat et Côme Tessier

*le prénom a été modifié à sa demande

» Contacté sur Facebook, Hassan* a envie de parler de la situation qui accable ses potes, mais il y a plus urgent. Il veut savoir ce que la police prépare contre eux. Car depuis ce week-end, la police égyptienne a lancé un coup de filet contre le groupe Ahlawy, des ultras du club cairote Al-Ahly organisés depuis 2007. Arrestations dans les domiciles familiaux, «» décrit Omar , un autre membre du groupe, et incarcération sans le moindre motif... si ce n'est «» , ajoute Hassan. Pendant la nuit de lundi à mardi, la nouvelle tombe : ils vont rester à l'ombre pour les quinze prochains jours, à cause de vêtements aux mauvaises couleurs. Selon Omar , ce qui se passe n'est pas une surprise et n'a qu'un seul objectif : «» Aujourd'hui, 1février 2017, les membres d'Ahlawy vont pourtant bien se réunir en mémoire des 74 victimes de Port-Saïd, cinq ans plus tôt.Le 1février 2012, rien ne se passe comme d'habitude pour les supporters d'Al-Ahly. «» , analyse Omar . Il relativise pourtant le début de la journée. «» Avoir le sang-froid en toutes circonstances, c'est le mot d'ordre pour ce déplacement contre Al-Masry qui sent souvent le soufre. Il faut dire qu’à Port-Saïd, ville située à 200 kilomètres du Caire, on ne porte pas vraiment la capitale dans son cœur, ni ce qui en vient. Huit mois plus tôt, le match entre les deux équipes avait déjà été l'occasion de jets de pierre et voitures brûlées. En entrant dans l'enceinte, Omar comprend que cette fois, ce sera pire. «Grâce à un but de Fabio Junior à la 11minute, Al Ahly repart aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage. Dans les gradins, la tension monte. Les supporters d’Al Masry tentent de pénétrer dans le parcage ahlaouite, en vain. Au coup de sifflet final, alors que les joueurs ont laissé filer la rencontre (défaite 3-1 des Cairotes), c'est le début de l'horreur. D’un côté, des supporters locaux déboulent sur la pelouse et cherchent à frapper les joueurs et le staff du plus grand club égyptien. De l’autre, des mecs tentent une nouvelle pénétration dans la tribune visiteur, sous les yeux des policiers qui finissent par s’écarter et fermer les yeux. Les ultras Ahlawy sont pris au piège dans leur parcage, soudainement verrouillé, empêchant toute sortie. Omar raconte avec peine... «» Un massacre effectué dans le noir, les lumières du stade ayant été étrangement éteintes, alors que le match était diffusé à la télévision. Ils sont 74 à trouver la mort ce jour-là. Un bilan qui aurait été pire sans l'intervention d'un certain Yussuf Ahmed, «» , qui part aux toilettes à un quart d’heure de la fin et se retrouve coincé en dehors du parcage. Il perd la vie en forçant la porte, qui lui retombe dessus, mais permet aux autres de sortir et de se cacher. Les morts sont partout dans le stade, jusqu'aux vestiaires. Un supporter cairote rend même son dernier souffle dans les bras du légendaire Mohamed Aboutrika. En 2013, la justice égyptienne condamne à mort 21 personnes pour les événements de Port-Saïd, en majorité des ultras d'Al-Masry. Deux policiers prennent du ferme, tandis que d’autres sont relâchés, libres comme l’air.À vingt et un ans, la colère d'Omar n'est pas plus retombée que sa tristesse au moment d'évoquer les anciens compagnons de travée. «» Pour lui, Port-Saïd n'a eu qu'une seule raison d'être, celle d'étouffer le rôle des ultras dans les contestations politiques. «» Hassan confirme. Il voit deux facteurs qui forment autant de raisons suffisantes au massacre : l'implication du groupe dans la révolution de janvier 2011, qui pousse Mubarak au départ, et des chants hostiles à l'armée quelques jours avant Port-Saïd. «» Dans cette lutte à armes inégales, la police est constamment pointée du doigt par les ultras comme étant coupable – même si le rôle de l'armée ou des flics n'a jamais pu être avéré. «» , attaque Omar. «» Pire encore, les autorités n'hésitent pas à aller sur le terrain de la justice contre les victimes de Port-Saïd, jusqu'à parvenir à classer les ultras comme organisation terroriste. «» , enrage Hassan. Il s'agit surtout de mettre au silence un groupe organisé qui a tendance à remettre en cause le pouvoir en place et qui pourrait représenter une menace éventuelle pour Al-Sissi. Alors, en plus de la pression policière, les membres d'Ahlawy doivent faire face à une interdiction d'assister aux matchs du championnat égyptien. Depuis trois ans, toutes les rencontres du pays se jouent toutes dans des stades vides, en dehors des matchs internationaux. Le football égyptien vit dans le coma. Alors à 15h, ce 1février 2017, ils seront au stade, sans match de football à regarder. Ils y vont pour chanter, pour crier, pour rappeler qu'ils sont toujours là et pour se souvenir des 74 victimes du 1février 2012. Tous ceux qui le peuvent iront. Omar parmi d’autres. «