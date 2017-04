Ciccolini répond aux attaques

0

» . Le message est clair.Interviewé par François Ciccolini , ancien entraineur du Sporting Club de Bastia licencié le 27 février dernier, s'est exprimé sur les récentes agressions des joueurs lyonnais par certains supporters corses. Pour rappel, le bonhomme est aujourd'hui accusé d'avoir allumé la mèche entre les deux équipes, après avoir déclaré à l'issue du match aller que «» . Morceaux choisis : « Je ne pense pas que le club soit responsable de ces évènements, il n'avaient rien à gagner. (...) Tout le monde cherche un responsable. On fait monter la mayonnaise mais on se trompe de cible, il faut chercher ailleurs. Je ne parlais que de terrain. (J'affirmais) qu'au niveau de l'agressivité, on allait être là, qu'au niveau des duels, on allait être là et qu'au niveau des intentions, ce ne seraient pas les mêmes la prochaine fois. »Après avoir affirmé qu'il ne regrettait pas ses paroles, Ciccolini enchaîne : «Un jour qui pourrait être jeudi, date à partir de laquelle la Commission de Discipline de la LFP se réunira autour du dossier.