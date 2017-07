HL

L'ancien informateur du FBI et de la justice américaine, Chuck Blazer, est décédé ce mercredi, a annoncé son avocat à l'AFP. Si la cause de son décès n'a pas été précisé, l'homme de 72 ans souffrait de plusieurs maladies depuis quelques années, dont un cancer du colon. Le cabinet d'avocats de l'Américain, par le biais de Me Eric Comgold, a ainsi voulu rappeler «» .Mais ce personnage haut en couleur avait aussi des côtés beaucoup plus sombres. L'ancien secrétaire général de la CONCACAF et membre exécutif de la FIFA de 2007 à 2013 avait ainsi été suspendu à vie par la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin et des dessous de table. Des fautes pour lesquelles «» , a réaffirmé son avocat.