Christopher Jullien prolonge à Toulouse

La vie en rose.Élément clé de la bonne saison toulousaine, Christopher Jullien vient de prolonger son contrat avec le TFC jusqu'en 2021. Arrivé l'été dernier en provenance de Fribourg , après des expériences à Auxerre , Fribourg et Dijon , le défenseur central de 24 ans s'est révélé cette saison dans la ville rose.Élu meilleur joueur de la saison par les supporters toulousains, Jullien est le défenseur le plus efficace de Ligue 1 dans les duels, et le joueur le plus utilisé par Dupraz : trente-cinq titularisations : un roc. Associé au prometteur Issa Diop dans l'axe, il a fait de Toulouse la quatrième défense de L1 : solide.La saison prochaine, aucun attaquant ne le dupera.