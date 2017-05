Christophe Galtier va partir à la fin de la saison

0

FL

Ses dirigeants lui avaient laissé le choix, il leur a fait part de sa décision.Sept ans et demi après avoi succédé à Alain Perrin en tant qu'entraîneur principal de l'AS Saint-Étienne, Christophe Galtier s'apprête à passer le relais.révèle que le coach a informé ses dirigeants, Bernard Caïazzo (président du comité de surveillance) et Roland Romeyer (président du directoire), de son souhait de quitter le club cet été, à un an de la fin de son contrat.Un chapitre se referme dans le Forez. Celui du retour des Verts sur le devant de la scène, en dépit d'un spectacle rarement sexy à Geoffroy Guichard.