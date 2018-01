Christophe Galtier comme à s'baraque

L'ancien coach stéphanois s'apprête à retrouver la Ligue 1 avec Lille, avec lequel il a évolué en tant que joueur pendant trois saisons à la fin des années 1980. Et vu les impressions que Galtier a laissées au LOSC, il pourrait rapidement y prendre ses aises. À condition qu'il reconnaisse la maison qu'il avait quittée.

Bernard Lama : « Un Marseillais chez les Ch’tis »

Buisine : « Mon épouse lui coupait les cheveux »

Par Mathieu Rollinger

Propos d'Angloma, Buisine et Lama recueillis par MR.

Retour en arrière ou retour aux sources ? Avec Bielsa aux commandes, le LOSC pensait pouvoir être propulsé en l’espace de quelques mois dans une autre dimension. Fini les schémas tactiques et les patronymes fleurant bon la Ligue 1 à papa. Place à l’audace, à la folie et aux pépites sud-américaines. Une demi-saison plus tard, voir Christophe Galtier dans le même survêt’ qu’pourrait être considéré comme un implacable aveu d’échec pour les ambitions des Dogues. Pas pour les hommes de Gérard Lopez. «» , listait Marc Ingla lors de la présentation de son nouveau chef de meute. Pour le directeur général lillois, Galtier est «» . Hors de question de brader le projet. Qu’importe si le choix de confier la barre à un ancien de la maison, avec plus de références dans l’Hexagone qu’il n’a de poids à l’international, correspondrait plus au style de l’ex-proprio Michel Seydoux . Et tant pis s’il a l’accent chantant.Marseillais pur jus, Christophe Galtier se souvient très bien de son passage à Lille entre 1987 et 1990, quand il était un jeune espoir du foot français. «» , narrait-il lors de son retour fin décembre, pas peu fier de citer Dany Boon. «» , en rajoute une couche Bernard Lama , qui gardait les bois nordistes à l’époque. À 20 piges, le défenseur quittait pour la première fois son OM formateur, sentant qu’il aurait plus de mal à exister dans ce club que redessinait Bernard Tapie. Le LOSC d’alors avait tout de l’honnête club de D1 : jamais devant, rarement dans le rouge. La saison précédant son arrivée, les Dogues avaient pourtant dangereusement flirté avec la relégation. Charly Samoy et Georges Heylens , respectivement directeur sportif et entraîneur du LOSC , s’étaient alors attelés à renouveler son effectif en débusquant plusieurs jeunes, comme Jocelyn Angloma et donc Christophe Galtier . Sauf que le minot n’a pas mis longtemps pour se faire adopter dans le Nord., note le gardien guyanais.» Un leadership et une maturité qui ont également marqué ses coéquipiers, dont Angloma, qui le fréquentait déjà en équipe de France Espoirs : «» Le capitaine de l'époque, Jean-Luc Buisine , se souvient qu' «Sur le terrain, Galtier se pose rapidement comme un solide titulaire. «, synthétise Buisine, actuel responsable du recrutement au Stade rennais.Angloma devant lui sur le terrain, Buisine à ses côtés, Galtier était entouré de la même manière quand il rentrait chez lui dans le Vieux Lille , puisque l’un habitait l’appartement du dessus, quand l’autre habitait en face. Avec la vie de voisinage qui allait avec. «, se remémore Buisine.» En plein centre-ville, « Galette » , comme on le surnomme, n’est pas du genre à rester enfermé lors de son temps libre. «, raconte Jocelyn Angloma.Bien qu'épanoui, Galtier cherche à changer d’air au bout de trois saisons sans grand danger ni coup d’éclat. Une routine qu’il cassera en signant en 1990 à Toulouse. Mais rien d’étonnant à le voir revenir dans la région, au chevet d’un club où «» , assure Bernard Lama , convaincu qu’ «» . L’un comme l’autre ont bien grandi entre-temps et chacun a besoin de se relancer. «, souligne Buisine.» Un emballage tout neuf, même si l’ADN reste le même. Buisine : «» Il faudra l’avertir qu’il aura aussi affaire à un président qui vient lui du sud du Luxembourg et qui ne compte pas verser de larmes de sitôt.