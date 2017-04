Christian Kouakou : « Deux ans en Thaïlande, ça m’a fait du bien »

Nîmes a des chances de monter en Ligue 1, et Christian Kouakou, prêté par Caen, se verrait bien prolonger le plaisir dans le Gard. L’attaquant ivoirien de 26 ans, passé par la Belgique, la Thaïlande et Tours, a marqué deux buts lors du succès des Crocos à Clermont le 7 avril (3-2), ses premiers depuis le mois de novembre. Pourvu que ça dure.

Oui, pendant plus de deux mois, à partir de mi-décembre. Il faut le temps de se soigner, de revenir au niveau et de se battre pour rejouer. J’étais opérationnel fin janvier-début février. Le coachme mettait remplaçant ou titulaire. Il fallait que je retrouve le rythme. Ces deux buts contre Clermont m’ont fait du bien, et surtout à l’équipe. Depuis la blessure de Rachid Alioui il y a un mois, beaucoup pensaient que ce serait difficile sans notre meilleur buteur. Rachid, il nous manque. Nîmes est plus fort quand il est là. Mais on va devoir faire sans lui jusqu’à la fin. Et dans cette équipe, il y a d’autres joueurs qui sont capables de marquer des buts.Ah oui, clairement. Nous, on visait d’abord le maintien. Moi, quand je suis arrivé de Caen en prêt, dans les toutes dernières heures du mercato estival, l’équipe était en fin de classement. On était loin de parler de montée... Le problème, c’est que pendant plusieurs mois, on ne gagnait pas chez nous. On a attendu fin novembre pour le faire face à Reims . Pourquoi ? On se mettait peut-être trop de pression chez nous, alors que notre formidable public méritait mieux. Mais ce qu’on fait est vraiment extraordinaire. On vient de loin. Et souvenez-vous de ce que Nîmes avait l’an dernier, alors que l’équipe avait débuté la saison avec huit points de pénalité... Nous n’avons pas la pression des clubs à gros budgets comme Lens Reims , qui ont bâti des équipes pour monter.Si, bien sûr. Mais pas plus que ça. Le club est maintenu depuis quelques semaines. Si on ne monte pas, personne ne nous en voudra. On regarde devant nous. Il faut d’abord gagner contre Orléans , et ensuite essayer de continuer sur notre lancée. On peut vivre une belle fin de saison. L’ambiance est vraiment bonne, et c’est important. Ce mélange de joueurs expérimentés et de jeunes, ça fonctionne bien. Tous les jours, nous sommes contents de nous retrouver pour les entraînements.Ouais... C’était mieux pour moi d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. J’avais quelques pistes à l’étranger, à Clermont , au GFC Ajaccio. Mais à Nîmes , je savais que j’allais retrouver Bernard Blaquart , que j’avais eu à Tours . On se connaît, il sait comment m’utiliser. Au moment du prêt, je n’ai pas fait trop attention au classement de Nîmes . Ce que je voulais, c’était jouer.Complètement. Je sentais bien qu’on ne comptait pas trop sur moi. On ne me le disait pas vraiment. Six matchs l’an dernier, c’est peu. Attention, je n’ai peut-être pas fait tout ce qu’il fallait. Mais ce n’est pas en restant sur le banc de touche qu’un joueur progresse. C’est en jouant. À Nîmes , c’est le cas.Je me verrais bien rester à Nîmes . En Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais j’ai un contrat à Caen jusqu’en 2019. Attendons la fin de la saison pour voir ce que les dirigeants décideront...C’était sans doute trop tôt. Je le sais maintenant. Tu arrives en Europe, tu es seul, dans un pays où beaucoup de choses sont différentes. Ok, à Bruxelles, on parle français, il y a pas mal d’Africains. Et Anderlecht , c’est vraiment le top. J’étais dans la même promo que Romelu Lukaku . C’est un club réputé pour sa formation, pour ses structures. Mais je n’étais sans doute pas prêt. Le changement était trop brutal. J’ai galéré. Le climat, notamment... Et puis, entre la Côte d’Ivoire et la Belgique , au niveau du foot, il y a de gros changements au niveau tactique, physique.Oui. Un agent m’a proposé cette solution et franchement, j’ai vite accepté. Il y a pas mal de gens qui m’ont dit que je faisais une connerie, que j’allais m’enterrer, que revenir en Europe serait compliqué. Mais pour moi, c’était au contraire un bon tremplin. Le championnat thaïlandais, c’est pas si mal. Je savais que j’allais jouer et c’était à moi de saisir ma chance, en marquant des buts. Et ça a marché ! J’avais dix-huit ans, et je me retrouve titulaire dans un des meilleurs clubs du pays. En plus, niveau climat, la Thaïlande , c’est plus proche de la Côte d’Ivoire que de Bruxelles. Vraiment, je me suis éclaté. C’est un jeu assez technique. Les Thaïlandais ne sont pas très grands, mais vifs, rapides, pas mal balle au pied. Et ce qu’il y avait de sympa, c’est que je croisais pas mal d’Africains. Dans mon équipe, j’avais un Ivoirien, un Guinéen. En plus, j’ai eu des entraîneurs qui parlaient français : un Belge, un Portugais. On jouait les Coupes d’Asie : je suis allé en Chine , au Vietnam, au Japon , en Syrie avant que ça pète... Vraiment, ça m’a fait du bien, ce séjour de deux ans en Thaïlande Il fallait revenir en Europe. J’ai eu cette possibilité avec Max Marty, qui était à Tours . Le club a dépensé pas mal d’argent pour me faire venir. Pour un club de Ligue 2, c’est une somme. J’ai fait deux ans et demi là-bas. Les premières semaines, c’était assez dur. Il fallait se réadapter à l’Europe. Ici, on bosse plus tactiquement. Le replacement, le travail défensif... Physiquement aussi, c’est beaucoup plus exigeant qu’en Thaïlande . Mais j’ai vite progressé. Je pense avoir fait de bonnes choses à Tours . Sinon, Caen ne serait pas venu me chercher.Jouer pour mon pays, c’est un objectif. À ce jour, je n’ai eu aucun contact avec la fédé. Je ne pense pas que jouer en Ligue 2 soit vraiment un handicap. Si tu es performant et régulier, tu as tes chances. Il y a un nouveau sélectionneur. Peut-être qu’il va suivre mes performances. Bon, le problème, c’est qu’au niveau offensif, il y a du monde en sélection...