Christian Gourcuff confirme le départ de Ntep

Par ici, la sortie.Comme pressenti ces derniers jours, Paul-Georges Ntep va quitter le Stade Rennais pour rejoindre vraisemblablement la Bundesliga et le VfL Wolfsburg . C'est le coach breton Christian Gourcuff qui a confirmé son départ ce vendredi lors du point presse. «» , a lâché Christian Gourcuff . Pas de déplacement chez la Jeanne D'Arc De Biarritz en Coupe de France pour lui.Le milieu offensif de 24 ans aura donc disputé son dernier match et marqué son dernier but sous le maillot rennais à Lille , avant Noël. Quand même une sacrée perte pour la Ligue 1...