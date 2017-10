Christian Constantin prend 14 mois de suspension de terrain

LG

Le président du FC Sion, Christian Constantin , doit essuyer une suspension de terrain de quatorze mois, assortie d’une amende de plus de 85 000 euros, pour avoir agressé physiquement le consultant Rolf Fringer . La commission de discipline de la Swiss Football League a annoncé la sanction ce jeudi, avant de justifier sa décision via un communiqué. «[...](la Fédération suisse de football). »Constantin a cinq jours pour déposer un recours, lui qui avait déjà été sanctionné d’une suspension de terrain de quatre mois en 2008. Il devait alors répondre d'une altercation qu’il avait eue avec un arbitre en 2004, qu’il avait fait trébucher. Il a également comparé Sepp Blatter à Mouammar Kadhafi, lorsque le FC Sion était passé outre son interdiction de recrutement en faisant jouer six nouveaux joueurs, en 2011.Quelle vie !