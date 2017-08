Chouette, Edgar Davids a gagné son procès contre League of Legends

1

Soccer player Edgar Davids took Riot Games to court because he thought the 'Striker Lucian' skin looked like him. The resemblance is uncanny pic.twitter.com/1HLAdbrNpA — Shot Callers eSports (@_SCesports) 11 août 2017

Retraité depuis 2013, Edgar Davids continue de tacler à tout-va.L'histoire remonte à 2014, lorsque le jeu League of Legends lance un nouveau personnage : Striker Lucien. Un nouvel avatar au nom équivoque - striker signifiant attaquant -, vêtu commun un footballeur, porteur de dreads et de lunettes larges. Autrement dit, un sosie parfait, ou une réincarnation plutôt, d'Edgar Davids, le Pitbull hollandais.Une ressemblance pas vraiment au goût du jeune retraité, qui attaque en justice Riot, la société de production du jeu, pour violation de droits à l'image. Trois ans plus tard, le Batave a enfin obtenu gain de cause. Le quotidiena ainsi expliqué que Davids recevrait une compensation financière à calculer selon les gains du jeu grâce au personnage de Striker Lucian. Vu la santé de League of Legends, le Pitbull peut s'attendre à un joli magot.Striker Lucian était d'ailleurs réputé pour son agressivité. Coïncidence ?