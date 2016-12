Chouette, Benzema paye ses impôts en France

2k

Mais comment vont faire ses détracteurs ?Alors que les révélations de Football Leaks n’en finissent plus de pointer du doigt les joueurs coupables d’évasion fiscale, d’autres se révèlent exemplaires dans ce domaine. N’en déplaisent à certains, Karim Benzema fait partie de la seconde catégorie. Médiapart révèle ce mercredi que si Cristiano Ronaldo où Luka Modrić ont choisi de payer leurs impôts sur le droit à l’image dans des paradis fiscaux, l’ancien Lyonnais a, lui, décidé de s’en acquitter en France , où le taux d’imposition est de 33,3%. En tant qu’étranger arrivé en Espagne avant 2010, le Madrilène aurait pourtant pu bénéficier d’un statut fiscal plus favorable, avec un taux à 5%. Médiapart indique que KB9 a créé BOB (Best of Benzema), une société basée à Lyon et chargée de récolter ses droits à l’image. BOB est détenu à 90% par le joueur et à 10% par ses parents. Entre 2011 et 2012, c’est un total de 584 691 euros d’impôts qui a été réglé pas l’attaquant du Real.Un Karim rubis sur l'ongle.