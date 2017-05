Chine : un club suspendu pour une banderole anti-Hong Kong

0

The full slogan (incl. red characters) is 殲英犬 Annihilate British dogs, 滅港毒 extinguish HK independence poison #Evergrande #ACL pic.twitter.com/2SLaBBZicH — Football in HK (@offsideHK) 25 avril 2017

AA

Le 25 avril dernier avait lieu un match de Ligue des Champions asiatique entre le club d'Eastern et celui de Guangzhou. Au delà de la victoire six à zéro des visiteurs, un autre fait marquant a refait surface aujourd'hui.Les supporters de Guangzhou avaient déployé une banderole anti-Hong Kong, dans laquelle il était notamment écrit «» . Cette banderole avait pour but de dénoncer le statut semi-autonome d'Hong Kong, ancienne colonie britannique. Mais ce jeudi, la confédération asiatique (AFC) a sanctionné le club de Paulinho . Boum : deux ans de sursis et une amende de 20.500 euros. À noter que l'AFC fera tomber le sursis au moindre pépin.Dans sa totalité, il était écrit sur la banderole : «» .Étonnant, le chien, c'est sacré là-bas non ?