Chine : un arbitre tabassé lors d'un match supposé truqué

Super combo.Tabasser un arbitre, c'est aussi rare que débile. Après un match truqué, c'est encore plus lamentable et surprenant. C'est pourtant le scénario qui s'est déroulé ce samedi en deuxième division chinoise. La faute à une fin de match rocambolesque. Après sept minutes d'arrêts de jeu, un pénalty permet à Wuhan une égalisation inespérée.Une issue difficile à digérer pour le club de Baoding, même si les auteurs des coups sur l'arbitre dans les vestiaires n'ont pas été identifiés. Une triste soirée qui s'est achevée par les larmes du président de Baoding en conférence de presse, qui affirmait que le match avait été truqué par Wuhan, avant de convoquer tous ses joueurs sur la pelouse pour leur annoncer le retrait de l'équipe du championnat, et le départ du président pour «» . Louche.Bernard Tapie nie les faits.