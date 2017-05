"Chiellini obtient une maîtrise en économie"

4

Congratulazioni Dottor Chiello! 👏👏👏 Laurea specialistica a pieni voti in Business Administration per @chiellini ⚪️⚫️ https://t.co/JaM4tBMY3a pic.twitter.com/9aLQiC7eDU — JuventusFC (@juventusfc) 6 avril 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Concilier études et sport, le travail de tous les centres de formation. Mais il y en a certains qui, à 32 ans, étudient encore. Giorgio Chiellini vient en effet d'obtenir une maîtrise en économie à l'école de management et de gestion de l'université de Turin. En même temps, vu le titre de son mémoire, cela a dû être une simple formalité pour lui :. Un mémoire sur la Vieille Dame, de quoi enchanter le club turinois, qui a tenu à le féliciter dans un communiqué : «Et dire que la charnière la plus intelligente du monde a joué en Serie B en 2006... Deug de maths pour Boumsong, licence en économie pour. De quoi décrypter les attaques adverses...