Chicharito élu sportif mexicain de l'année

Un pas de plus vers le Ballon d’Or 2018 pour Chicharito. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection mexicaine depuis mai dernier avec 49 buts au compteur, Javier Hernandez a été élu sportif mexicain de l’année ce vendredi. Le footballeur devance son compatriote, Jaime Omar García, lanceur dans l’équipe de base-ball des. Il a par ailleurs terminé le championnat allemand avec treize buts au compteur et une treizième place de Buli avec le Bayer Leverkusen, auteur par ailleurs d’une courte aventure en Ligue des champions conclue sur une défaite en huitièmes de finale face à l’Atlético. Chicharito s’est finalement échappé cet été pour rejoindre West Ham, où il compile actuellement quatre buts depuis le début de la saison. Suffisant pour être le premier footballeur à recevoir la distinction depuis un certain Cuauhtémoc Blanco, en 2009.