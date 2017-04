Chelsea vole vers le titre

En déplacement à Goodison Park, le leader de Premier League a livré un gros combat a dû attendre un exploit personnel de Pedro à l'heure de jeu pour arracher la victoire. Le score est très sévère pour Everton.

0

Everton 0-3 Chelsea

Intensité, fautes tactiques et erreurs techniques

La folie Pedro

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et la lumière fut. Dans l'obscurité d'un match rendu sombre par des concurrents costauds qui jouaient au même niveau, un Espagnol créa l'étincelle nécessaire pour allumer la flamme et enchanter les foules après une heure de brouillard. Son nom ? Pedro . Son statut habituel ? Onzième homme. Sa mission ? Faire gagner les siens. En brillant ou en restant dans l'ombre, peu importe. Aujourd'hui, le Monsieur a emprunté le costume du joueur décisif, normalement taillé pour Eden Hazard . Celui qui fait LA différence pour récupérer trois points importantissimes dans la course au titre. L'inspiration a été pensée à la 65e minute. À l'entrée de la surface de réparation, l'ancien de Barcelone contrôle, crochète, hésite... et balance une mèche qui vient trouer les filets. Une réalisation sublime qui donne clairement la victoire à sa Tottenham , sept points derrière le leader avant la réception d' Arsenal , ne peut qu'applaudir.Muni de son équipe-type et porté par un Hazard encore en jambes, Chelsea démarre bien si on oublie le poteau adverse subi dès la première minute. Dans une rencontre à haute intensité, le Belge est partout malgré le marquage individuel de Gueye et manque d'ailleurs d'ouvrir le score après avoir éliminé Stekelenburg. Signe que lesont confiance en eux, même Cahill ou Matić tentent leur chance de loin. En face, Everton offre un beau combat, notamment sur le plan physique. Agressifs en défense, lessemblent déterminés à se projeter en attaque, mais se heurtent à un imprenable Azpilicueta qui coupe systématiquement les tentatives de passes en profondeur. Progressivement, le duel devient plus tactique et moins sexy, le ballon errant aux alentours du rond central. Les gardiens ne voient plus le cuir, les fautes se multiplient, et Lukaku comme Costa se démarquent autant par leurs décrochages utiles que par leurs imprécisions techniques devant les cages.Plutôt convaincus par la première période, Conte et Koeman font confiance aux mêmes soldats en seconde période. Hyper équilibrée (même pourcentage de possession de balle, même pourcentage de passes réussies, même nombre de tirs tentés et cadrés), la partie risque d'avoir du mal à basculer. Faut-il tout miser sur un coup de pied arrêté pour espérer voir un but ? Chelsea croit en tout cas ouvrir le score sur corner après une combinaison très intelligente, mais la frappe de Moses fuit le cadre. Faut-il être à l’affût d'une bourde défensive ? Costa s'y essaye sur une passe en retrait dangereuse d' Everton , mais ne récolte qu'un carton jaune.Est-on alors condamné à un résultat nul et vierge ? Pas forcément, puisque la fatigue se fait sentir en même temps que le jeu s'accélère à l'heure de jeu. Finalement, c'est l'exploit personnel superbe signé Pedro qui débloque les compteurs. Qui permet également auxd'être en position de force pour doubler la mise par Cahill, extrêmement chanceux sur le coup, puis par Willian , parfaitement servi par Fàbregas. Et qui approche encore un peu plus Chelsea de son sixième titre de champion. Comme quoi, Hazard n'est pas le seul à pouvoir offrir des orgasmes dans cette équipe.