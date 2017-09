Chelsea visé par la FIFA pour transferts de mineurs.

1

LG

Voilà qui va commencer à devenir une fâcheuse manie pour Chelsea Le club londonien est en effet dans le viseur de la FIFA pour des affaires de transferts de mineurs étrangers, une troisième fois en moins de dix ans.Un porte-parole de l’instance mondiale de football a confirmé le lancement d’une enquête à ce sujet dans le, en précisant toutefois qu’ «» . Chelsea , en revanche, ne se gêne pas pour en faire, des commentaires. Et ils ont le mérite d’être clairs. «» , a ainsi répondu un porte-parole du club.En même temps, quand tu as risqué une interdiction de recrutement d’un an pour avoir enrôlé le jeune Gaël Kakuta en 2009, c'est peut-être mieux d'avoir retenu la leçon.