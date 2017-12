Chelsea veut Vidal

717

Conte et Vidal, les retrouvailles ? Chelsea a foiré son dernier mercato estival et ne compte surtout pas refaire la même erreur. Déçu du rendement de certaines de ses recrues, le manager des Antonio Conte entend voir arriver du lourd pour rester aux manettes l'année prochaine.Pour satisfaire les désirs de son mister, l'état-major desveut faire le nécessaire pour faire venir Arturo Vidal , selon le journal chilien. Le club de Londres serait même déjà entré en contact avec le joueur en vue d'un transfert l'été prochain.Un joueur qu' Antonio Conte connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres de 2011 à 2014 à la Juventus , et qui plaît toujours au coach transalpin. L'opération est jugée possible par le média chilien, qui avance que Vidal n'a plus la même influence sur le jeu du Bayern qu'auparavant et qu'il ne lui reste plus que deux ans de contrat. Chelsea offrirait un salaire de 15 millions d'euros annuel à Vidal en cas de départ. Le Bayern serait disposé à écouter les offres à partir de 60 millions d'euros.La Vidaloca.