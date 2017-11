Chelsea verra les huitièmes, pas le Benfica Lisbonne

SO

Défendre face à Chelsea n'est pas chose évidente. Défendre face à Chelsea lorsque l'on est Qarabağ et qu'on s'est mangé un 6 à 0 à l'aller, c'est encore plus difficile. D'autant plus si les Azéris s'amusent à se tirer eux-mêmes une balle dans le pied. Alors que Michel avait fait trembler la barre transversale de Thibaut Courtois quelques minutes plus tôt, son coéquipier Rashad Sadygov a décidé d'aller prendre sa douche en retenant Willian qui filait seul au but. Résultat, un carton rouge logique et un penalty que Eden Hazard transforme en toute sérénité (0-1, 19). Et ce n'était que le début du show Willian qui double la marque quinze minutes plus tard en reprenant parfaitement une talonnade de l'ailier belge (2-0, 36). La suite ? Un nouveau penalty provoqué - transformé par Cesc Fabregas (3-0, 71) - et une mine des vingts mètres (4-0, 85) pour valider la qualification de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.Au moment du tirage au sort, le Benfica Lisbonne pouvait avoir le sourire. Derrière Manchester United , les Portugais paraissaient les favoris à la seconde place devant le CSKA Moscou et le FC Bâle . Trois mois et cinq défaites en autant de matchs plus tard, force est de constater que le sourire a disparu. Comme lors de ses quatre rencontres précédentes, lesse sont écroulés en Russie en raison d'une défense toujours aussi fébrile. Et c'est ainsi que Georgi Schennikov, certes à l'extrême limite du hors-jeu, se retrouve seul pour battre Bruno Varela et ouvrir le score pour les Moscovites (1-0,13). Derrière, les Portugais reprennent le contrôle du ballon et Jonas à même l'occasion de remettre les siens dans la partie (16), mais la défense va à nouveau faire défaut. Cette fois-ci c'est le défenseur brésilien Jardel , qui contre dans ses propres cages un centre de Vitinho (2-0,56). Avec cette victoire, le CSKA Moscou peut encore croire à la qualification, le Benfica , lui, ne sera même pas reversé en Europa League. Pas