Chelsea tranquille face à Brighton

Fume, c'est du belge ! Chris Hughton voulait créer du jeu, il n'aura fallu que trois minutes à Eden Hazard pour ruiner ses plans. Le Diable rouge conclut parfaitement une occasion lancée par Michy Batshuayi , très en forme ce samedi puisque l'ancien Marseillais est également à l'origine du deuxième pion, marqué par Willian trois minutes plus tard.Vite séché de cette douche écossaise, Pascal Gross emmène les siens squatter la moitié de terrain londonienne, mais lesse heurtent à un Willy Caballero impérial pour sa première de la saison comme remplaçant de Thibaut Courtois , touché à la cheville. Face à tant de malchance, Hazard répond par un doublé dans le dernier quart d'heure après une course folle dans laquelle le Belge ne s'est vu opposer aucune résistance. Et c'est Victor Moses qui se charge de parachever la première victoire de Chelsea en 2018.Si Brighton a fait montre d'une indéniable motivation, lesont été trop faibles face à dessurmotivés et qui montent provisoirement sur la troisième marche du podium. Dans le Sussex, en revanche, le combat pour le maintien est loin d'être terminé.