Chelsea tient sa revanche

Quatre mois après avoir pris une valise à Arsenal, les Blues se sont vengés en balayant les Gunners (3-1). Grâce à un Hazard fabuleux et une énorme prestation collective, Chelsea prend douze points d'avance en tête de la Premier League.

Chelsea 3-1 Arsenal

Leçon de football

Le chef d'oeuvre d'Hazard

Par Florian Cadu

24 septembre 2016. En déplacement à Arsenal Chelsea prend une énorme raclée (3-0) et le cerveau d' Antonio Conte fonctionne à plein régime. Quatre mois et demi plus tard, le tacticien a gagné son pari. Oui, cette défaite était nécessaire. Oui, cette fessée fut la première marche pour accéder au succès. Car depuis, Conte a réussi à tout changer - le système, les mentalités, la détermination, l'efficacité défensive - pour façonner la meilleure équipe d' Angleterre . Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le match aller contre lesau match retour. À la maison, lesont pulvérisé Arsenal avec une sérénité impressionnante. Si le score ne le montre pas forcément (3-1); les leaders du championnat ont largement maîtrisé la rencontre et surdominé leurs concurrents du jour. À l'image du deuxième pion signé Hazard, sur lequel le Belge a mis toute la défense à genou.L'entame de match a tout du début catastrophe pour Arsenal , qui n'aligne pas Giroud dans son onze au contraire d'Oxlade-Chamberlain placé devant la défense. Mangés dans les duels, pas au point tactiquement, lesgalèrent plus que jamais. En bon rouleau compresseur, Chelsea ouvre logiquement la marque par Alonso, au rebond après une barre transversale de Costa. Sur le coup, Bellerín se blesse (y avait-il faute d'Alonso ?) et doit laisser sa place à Paulista. Le reste de la première mi-temps est du même acabit : avec un Hazard monstrueux et un Kanté infatigable, lesimposent un rythme d'enfer et marchent sur les hommes d' Arsène Wenger . Certaines phases de jeu frôlent l'humiliation. Rien à voir avec la sobre équipe (et même un peu moche) observée face à Liverpool . Et quand les visiteurs osent se rebeller, c'est Courtois, excellent, qui fait le. Seul petit regret ? Ne pas avoir plier la rencontre dès le premier acte. Arsenal peut d'ailleurs remercier Koscielny, plus indispensable que jamais en charnière centrale. Insuffisant cependant pour égaliser. Pas assez inspirés devant, Sánchez et consorts subissent désespérément la loi Kanté au milieu du terrain. Et voient le talent d'Hazard éteindre tout espoir de revenir dans la partie. Un peu avant l'heure de jeu, le Belge fait parler son talent pour inscrire un but somptueux sans l'aide de personne. Partant de la ligne médiane, le meilleur joueur de Premier League édition 2015 ridiculise toute la défense adverse pour venir tromper Čech. 2-0, la messe est dite.Supérieur dans tous les domaines et aidé par le talent qui occupe ses rangs, Chelsea gère la dernière demi-heure pour défendre ses douze points d'avance (!) en tête du championnat en se payant même un dernierde Fàbregas sur une mauvaise relance de Čech. La réduction de score de Giroud restera anecdotique. Conte peut jubiler : l'entraîneur italien tient sa revanche de septembre dernier. Et un petit bout de titre de champion, déjà.