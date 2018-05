Array ( [0] => Array ( [module-flottant] => Array ( [article] => Array ( [id] => 456245 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 16:37:00 [surtitre] => Angleterre // Chelsea [titre] => Chelsea suspend son projet de nouveau stade à cause des voisins [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => La fête des voisins du 25 mai n’aura rien arrangé. Serpent de mer depuis plusieurs années à Londres, le projet de nouveau Stamford Bridge semblait enfin entériné à Londres. Un nouveau stade de 60 000 places devait voir le jour en 2021 en lieu et place de l’actuel, jugé trop petit. Mais le Chelsea FC a dû revoir ses plans, comme il l’a annoncé sur son site officiel : « <i>Le Chelsea Football Club annonce aujourd'hui qu'il a suspendu son nouveau projet de stade. Il n'y aura pas d'autres travaux de conception et de planification. » 

« Le club n'a pas fixé de délai pour le réexamen de sa décision. La décision a été prise en raison du climat d'investissement défavorable actuellement » , précisent les Blues, qui se sont heurtés à une famille tenace qui occupe une maison voisine, qui n'a pas cédé. Pendant ce temps, le coût de la nouvelle enceinte a grimpé jusqu'au milliard de livres (1,139 milliard d'€).

Trop, pour Roman Abramovitch, quelques jours après avoir perdu son visa britannique. Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Italia, l'ailier de 19 ans est tombé d'accord avec la Louve, qui doit maintenant s'entendre avec le 2e d'Eredivisie. Celui qui a fêté sa première sélection cette année avec les Oranje face au Portugal (victoire 3-0), suit donc les traces de son père, Patrick Kluivert, qui avait quitté l'Ajax pour le Milan AC en 1997.

Si tout se passe bien, il signe au Barça en 2019, et au LOSC en 2029. Quel avenir pour Terry ?

Un an après son arrivée à Aston Villa, avec qui il a manqué de peu la montée en Premier League, John Terry quitte le club. Mais pas de panique : le défenseur central dispose de quelques alternatives intéressantes pour passer le temps.

Il signe en Turquie

Qui a entendu dire que John Terry allait raccrocher les crampons ? Personne. Car malgré ses 37 bougies bien soufflées, le principal intéressé n'a jamais parlé de retraite sportive. Et comme il n'a connu que l'Angleterre durant sa carrière, le défenseur pourrait se laisser aller à une aventure à l'étranger. Avec des salaires proposés plus que corrects et des supporters ultra chauds, la Turquie représente par exemple une jolie opportunité… en envisageant que la Süper Lig veuille de lui. Mais franchement, comment pourrait-on refuser une association Pepe-Terry en charnière centrale ? Qui n'a pas envie de voir son duel avec Bafétimbi Gomis ? Pourquoi ne pas envisager des retrouvailles avec Samuel Eto'o ? Mathieu Valbuena n'a-t-il pas besoin d'un grand frère pour se désabonner du banc ? Autant de questions qui font office d'arguments, que la destination s'appelle Beşiktaş, Galatasaray, Konyaspor ou Fenerbahçe.

Il remplace Antonio Conte à Chelsea

« Il peut devenir un bon entraîneur. Il a la personnalité qu'il faut et une incroyable expérience puisqu'il a travaillé avec beaucoup de coachs différents et qu'en plus, il a remporté beaucoup de victoires. C'est important d'avoir ce bagage quand vous commencez à entraîner. Il a eu de tellement bons entraîneurs à travers les années et il sera capable de prendre à droite à gauche toutes les connaissances qu'il a accumulées durant sa carrière, même s'il est aussi important d'avoir ses idées propres. » Signé Antonio Conte. L'idée parait de toute façon évidente. À l'heure où Chelsea cherche à se débarrasser de l'Italien sans y laisser trop de billets, Terry ne ferait pas tâche au moment de débarquer sur la touche de son ancien club. Et pour cause : lors de sa dernière saison avec les Blues (en 2016-2017, année de titre), l'arrière central a davantage rempli la mission d'adjoint du technicien que de joueur. Rappelez-vous : alors que JT se limitait à des apparitions sans trop d'intérêt - même pas 500 minutes croquées en Premier League -, son technicien ne cessait de mettre en avant son rôle prépondérant dans le vestiaire. Un vestiaire qu'il ne veut de toute façon pas affronter, comme il l'a reconnu il y a peu. Du coup, autant accélérer les choses, faire au plus simple et lui filer le fauteuil de coach. Pour que l'équipe londonienne lui ressemble encore davantage.

Il intègre le staff de Franck Lampard à Derby County

Sans faire de bruit, Franck Lampard monte ses propres marches de tacticien et s'apprête à prendre les rênes de Derby County. Forcément, le coup de fil est certainement déjà passé, puisque l'ancien milieu de terrain, qui a connu la gloire à Chelsea, veut s'épauler de gens de confiance pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Dès lors, reconstituer le trio Lampard-Terry-Didier Drogba constitue l'une de ses priorités. Avec l'Ivoirien dans le costume de coach des attaquants, et l'ex-capitaine des Three Lions dans le rôle… du responsable de recrutement. Bah oui : en réalité, sa pige en Championship à Aston Villa (35 titularisations, tout de même) n'avait pour objectif que de contempler ce qui se faisait de mieux à cet étage, et notamment de repérer les éléments offensifs capables de bouger big John. En allant cueillir chez des concurrents directs des petites pépites passées au scanner par les yeux du futur recruteur, les Rams maximisent ainsi leur chance de monter directement dans l'élite. Et de voir Francky se transformer en homme à succès sur un banc de touche.

Il lance une école de foot avec Zinédine Zidane

Hop, le mail est parti. Dès que son smartphone a lâché la bombe, Terry a appelé Carlo Ancelotti pour lui réclamer l'adresse électronique d'un Zinédine Zidane officialisant son départ du Real Madrid en conférence de presse. Son but ? Convaincre le Français de faire affaire avec lui. Dans l'esprit du Britannique, une école ayant pour objectif de former les meilleurs footballeurs de la planète peut voir le jour s'il s'allie avec le double Z. Son credo : « JT & ZZ, le ballon rond entre finesse et robustesse. » En réalité, le natif de Barking imagine un centre où les plus petits passeraient leur journée à enchainer exercices techniques et duels physiques, pour devenir des monstres balle au pied aussi polyvalents que costauds. Autant à l'aise derrière que devant, le privilégié sortant de « JT & ZZ » serait transformé en une sorte de machine à orgasme, épanouissant les amateurs de kick'n rush tout en faisant plaisir aux fans de beau jeu. Oui, ça se tente.

Il ouvre un cabinet d'agents aux côtés d'Anton Ferdinand et Wayne Bridge

« On fait la paix ? » « Ouais, OK. » Si Anton Ferdinand, victime de racisme, et Wayne Bridge, qui s'est fait piquer sa nana par son meilleur ami, ont accepté la poignée de main, c'est parce qu'il y a un paquet de pognon à se faire derrière. Terry, qui ne manque pas de relations dans l'univers du foot, leur a en effet proposé d'ouvrir un cabinet d'agents pour concurrencer ceux de Mino Raiola et Jorge Mendes. Avec une nouveauté inédite : illustrer tous les transferts par de petites vidéos animées mettant en scène les différents protagonistes (joueurs, agents, présidents de club…). Même les pires des têtes à claques. Jolie innovation de la part de Johnny boy. Sarri d'accord avec Chelsea

En contact avec Chelsea depuis plusieurs semaines, Maurizio Sarri serait tombé d'accord avec le club londonien, selon la Gazzetta dello Sport, sur la base d'un contrat de deux saisons avec un salaire de 5,7 millions d'euros par an (soit près de trois fois supérieur à ce que percevait le technicien italien au Napoli). La dernière étape à franchir est la clause libératoire de 8 millions qui bloque le départ de Sarri, encore lié jusqu'en 2020 avec le second de Serie A, malgré l'officialisation de l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc napolitain la saison prochaine. La situation devrait se débloquer dans les prochaines heures. Sarri songerait à emmener Koulibaly, Hysaj et Zieliński dans ses valises, et serait également intéressé par Higuaín, selon le média italien. La note d'excédent de bagages s'annonce salée. [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Maurizio Sarri [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Chelsea [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 38260 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 38 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 74 [likes] => 2049 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 63,65,71,90 [creation] => 2018-05-26 13:57:01 [modification] => 2018-05-31 16:20:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AJL9EHygP9OKj\/tNe8X61T8sHoDx1oWMHJ9KAsXf7TX\/nkfzo\/tJf+eR\/OqLIOMUeXtOG4PpRcLGlFdpMT8u3FLKFkx2xWcwUFfLcgk1IVnjOC7DPTmi4WLHkr6miqeZP+eh\/OimKxaMMoYEIefRTUkcCbT5qOD2GOtWjdsccYOKY0u+WORicxnIGetRzIrTuVhBKAcRsB2G05qnJhJWEgOcdD2NbhvePufrWDPIZZ3dhyxzTTTEOt4WuHwoJ28nFXEt5CwVo3I7Eg8VFpkxhlYjqVxzWkbtzjtSbsNFJrc7j+4kPPpRVg3UmTgGijmHZdyKloorMgKzJPvn60UVcAH23+uX61oUUUTAKKKKgD\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-26 15:40:23 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 455988 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-24 15:57:00 [surtitre] => Championship - Finale - Fulham-Aston Villa [titre] => Terry ne veut pas jouer contre Chelsea [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => On connaissait les clauses qui interdisent à certains joueurs d'affronter l'équipe par laquelle ils sont prêtés. Terry ne veut pas jouer contre Chelsea

On connaissait les clauses qui interdisent à certains joueurs d'affronter l'équipe par laquelle ils sont prêtés. John Terry, lui, a décidé d'aller plus loin. Alors que le défenseur anglais avait d'ores et déjà annoncé qu'il prolongerait d'une année son bail à Aston Villa si le club monte en Premier League à l'issue des barrages, le meilleur ami de Wayne Bridge vient de poser une deuxième condition au renouvellement de son contrat. Selon le Guardian, l'ex-international anglais aurait demandé qu'une clause écrite dans son contrat lui permette de ne pas disputer les deux rencontres qui opposeraient les Villans à Chelsea, son ancien club, par loyauté. Une demande un peu particulière donc, qui peut surprendre. Enfin, on parle quand même d'un type qui s'est fait remplacer à la 26e minute de son dernier match avec Chelsea, simplement parce qu'il portait le numéro 26. Le portrait-robot du joueur de Premier League

À quoi ressemblerait le joueur idéal de Premier League, si on le décortiquait de la tête aux pieds ? Peut-être à un mec avec des tresses, des poumons allemands et un foie d'acier. Voilà ce que ça donnerait.

Les cheveux de Wilfried Zaha (Crystal Palace) : Parce qu'à vingt-cinq piges, celui que l'Angleterre a laissé filer dans les bras de la Côte d'Ivoire et à qui Manchester United n'a jamais vraiment donné la moindre chance de briller (bon, on lui a aussi mis sur le dos une relation avec la fille de David Moyes, ce à quoi le bonhomme a répondu qu'il ne l'avait « jamais rencontrée », ce qui limite donc toute embrassade) est définitivement devenu le saint patron à Selhurst Park. Simple, sans lui, Crystal Palace ne serait jamais sauvé de la noyade. Une donnée inattaquable : les Eagles n'ont jamais gagné la moindre rencontre lorsqu'il était sur le flanc. Au pays des chauves rois, il existe donc encore une place pour les tresses reines.

Le front de Romelu Lukaku (Manchester United) : Besoin d'explications ? Demandez donc à Dejan Lovren, transformé en tremplin par l'attaquant belge le 10 mars dernier. Cette saison, si Manchester United a réussi à tenir sur le dos de sa place de dauphin, c'est avant tout grâce à David de Gea, d'accord, mais aussi à Lukaku, malgré quelques absences dans les cols. Et avec le géant, c'est souvent en hauteur que ça s'est encore joué. Ce qui ne l'a pas empêché de perdre la tête, parfois.

Les yeux de Kevin De Bruyne (Manchester City) : Avec lui, il y a les poumons, le cœur, les cuisses et peut-être au-dessus de tout, le cerveau. Mais retenons les yeux, car si c'est ce qu'il utilise le mieux dans ce jeu, c'est aussi ce qu'il a arraché à tous ceux qui se sont attardés sur son cas cette saison. Simple : Kevin De Bruyne a été le meilleur joueur du pays, offrant seize passes décisives sur sa route et récoltant les louanges de partout. La plus belle ? Probablement celle glissée par Vincent Kompany il y a quelques jours : « Kevin est le maître de l'intelligence football. La façon dont il perçoit le jeu est au-delà de tout ce que les personnes extérieures peuvent imaginer. C'est ce qui rend ses performances difficilement catégorisables. » En voilà une démonstration.

Les oreilles de Mohamed Salah (Liverpool) : Parce qu'entre les épices qu'il distribue sans compter, l'Égyptien n'est pas sourd.

50% de l'oreille interne de Jamie Vardy (Leicester), 50% de celle de Charlie Daniels (Bournemouth) : Oui, cette rubrique n'empêche pas les innovations génétiques et il est difficilement possible de départager Jamie Vardy, auteur d'une saison plus qu'honnête au milieu d'un ensemble bancal (20 buts) et d'une volée somptueuse face à West Bromwich en mars, et Charlie Daniels, qui aura, lui aussi, lâché une belle douceur, face à Manchester City. Gloire aux équilibristes !

Le nez de Pascal Groß (Brighton) : Forcément une histoire de pif. Pascal Groß est sans aucun doute la belle affaire de l'année : arrivé l'été dernier à Brighton avec le statut de joueur le plus créatif de Bundesliga (une étiquette attrapée en étant impliqué dans 95% des occasions d'Ingolstadt), le milieu allemand de 26 ans aura été le reflet parfait d'un promu héroïque, qui aura notamment réussi à se sauver grâce à un succès d'honneur face à Manchester United (1-0) début mai. Le buteur du jour ? Groß, également aut Pas mal. <b>La langue de Jay Rodríguez (WBA) :</b> Du moins, celle qui aura le plus fait causer lors du printemps, et ce, même si la FA a depuis blanchi le joueur de West Bromwich. En sortant d’un match au Hawthorns mi-janvier, le latéral camerounais de Brighton Gaëtan Bong accuse Jay Rodríguez de propos racistes. Vrai ? Pas vrai ? La FA a décidé qu’il n’y avait pas assez de preuves pour le démontrer, et les deux clubs continuent de défendre leur joueur respectif : maintenant, Bong se fait siffler, Rodríguez se fait pourrir. Drôle d’histoire. <inline image="jay.jpg"> <b>Les dents de Roberto Firmino (Liverpool) :</b> Le secret de la saison scintillante de l’attaquant brésilien des <i>Reds</i> ? Un gros bout de talent, des poumons XXL mais aussi une dentition retapée. Chouette. <b>La voix de John Motson (BBC) :</b> Hors cadre, c’est un vrai dinosaure qui a rangé son micro des pelouses en mai : John Motson, un demi-siècle de commentaires dans les cordes vocales, dont 29 finales de FA Cup et six finales de Coupe du monde. Rien que ça. <video href="https://www.youtube.com/watch?v=S_TnriZoEvc"/> <b>Les épaules de James Tarkowski (Burnley) :</b> Difficile de passer à côté de l’explosion du natif de Manchester cette saison. Au-delà de son nom de poète, James Tarkowski aura saccagé l’écran avec Burnley tout au long de l’année, assurant parfaitement l’après-Michael Keane sur l’échiquier, au point de s’enfiler une première cape internationale. La Russie ? Malheureusement, il la verra de son canapé. Son pote Nick Pope lui fera un résumé. <inline image="tarko.jpg"> <b>Les mains gantées de David de Gea (Manchester United) :</b> Sans aucun doute, la meilleure saison du gardien espagnol depuis son arrivée en Angleterre. Résultat ? Un trophée de meilleur joueur de son club et 18 <i>clean sheets</i> dans le sac. La routine. <b>Le cœur de Ryan Shawcross (Stoke) :</b> Capitaine abandonné et qui tombe du navire au pire des moments. La courbe est facile : avec Stoke, logiquement relégué en Championship, Shawcross s’est dépucelé en Premier League, a tenu la barque et s’est fait percer lors du match qu’il ne fallait pas perdre face à Crystal Palace. Un putain de symbole. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/stoke-les-pots-casses-455351.html">Stoke, les pots cassés</a></div> <b>Les tripes de Jamaal Lascelles (Newcastle) :</b> Une saison de patron au cœur de la première ligne du Newcastle de Benítez. Maintenant, on sait pourquoi on parle de lui comme du nouveau John Terry. Pourtant, il l’assure : les gros peuvent venir le chercher, il ne partira pas. <b>Le foie de Wayne Rooney (Everton) :</b> Ce devait être le fabuleux retour à la maison du fiston du coin. Qu’en retiendra-t-on ? Un but de maboule face à West Ham en novembre, quelques sourires, beaucoup de regrets dans un Everton en roue libre, mais aussi une belle cuite en septembre. Définitivement Wazza. <b>Le sexe de Dele Alli (Tottenham) :</b> Mais aussi son doigt et ses quenottes. <inline image="te-cc-81le-cc-81chargement-2.jpeg"> <b>Les chevilles de N’Golo Kanté (Chelsea) :</b> Même dans la gadoue, il aura trouvé le moyen de trouver du plaisir. N’Gollum Kanté. <b>Les doigts de pied en éventail de Per Mertesacker (Arsenal) :</b> Ou ceux d’un fidèle qui file en même temps qu’Arsène Wenger, Michael Carrick, Leon Britton... Et qui sait, peut-être même Peter Crouch et Gareth Barry. Et ça, c’est une gifle. <inline image="merte.jpg"> [auteur] => Par Maxime Brigand [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Peter Crouch [nom_joueur_2] => Mohamed Salah [nom_equipe_1] => Manchester United [nom_equipe_2] => Chelsea [id_joueur_1] => 1987 [id_joueur_2] => 69529 [id_equipe_1] => 30 [id_equipe_2] => 38 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 12 [likes] => 379 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 63,84 [creation] => 2018-05-23 11:19:22 [modification] => 2018-05-31 09:20:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => brigante [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8Ar\/ZgrHsMU23hQq+7kitR7YO\/BqpFF5U8iHp2pWZV0VreES5DBiB0C9TS3NmI8MFZV\/2qu7PKjVkHU9jipLgeZalWByTnk5pXaYWujN+yBVVgakKuhGOlEBZvlJ+7UxBPzdhTa01D0IvMH92irI8rA6UUWQczGLduqb8cUnnLKC44Y1f+xxGLYBxiqYtFiLDGcGna5KdhGhkaPG7rVmFRHEEdc565qNJV2\/eximySllbyyCR6VcY9yJSd9BzWqxy71PyN29KjKMN4\/KpY13QOxPUZqNpFVxuPGOamS6FRkVNxHrRUpurfJ5\/SiosXc14\/uj6VC3V6KKszMtujf71SWf8Aq3ooq47kzLcP\/Hmf901SX\/jyuPqKKKT3COxmnrRRRUmh\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-23 13:18:37 [comms_ko] => 0 ) ) [voisins] => Array ( [0] => Array ( [id] => 456244 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 17:10:00 [surtitre] => Angleterre - Arsenal [titre] => Arsène Wenger veut retrouver un banc [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Arsène vengeur. Si des rumeurs l’envoyaient au PSG pour devenir directeur sportif, Arsène Wenger n’en a aucune envie. Après vingt-deux saisons à Arsenal, l’Alsacien entend bien retrouver un banc, et seulement un banc, comme il l’a confié au <i>Sun</i> : « <i>C’est excitant à présent, car je peux de nouveau être testé. C’est ce que je veux dans ma vie. Je suis un compétiteur qui veut être testé. Je ne sais pas ce qui se passera, mais je suis devant une page vierge et je me dois de rédiger le prochain chapitre</i>. » <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/wenger-les-dix-saisons-de-trop-454728.html">Wenger, les dix saisons de trop</a></div> Concernant une éventuelle année sabbatique, le coach de 68 ans est tout aussi clair : « <i>Je ne suis pas très doué pour apprécier une vie tranquille et m’allonger sur une plage. J’envie mes amis qui sont capables de faire cela. Très vite, je m’ennuie parce que c’est une addiction que j’ai créée. Je possède le gène de l’addiction et je dois vivre avec.</i> » Et le Real, qu’en pensez-vous Arsène ? [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Arsène Wenger [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 2245 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 0 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 63,71 [creation] => 2018-05-31 16:30:42 [modification] => 2018-05-31 17:22:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AsYAHHU0+JRuB70uAo6ZNPhUlvai6JsyJj5ecKSc5zikMxYhWXg9xTpnUPjeM+hHNRoysRtO7B7VLZoo6EyxADPrSom7oMVNGAYxQ7pGM01ElysReS3rRUolUgH1op6C94ZDHxzUu0KCabtKHK8j0qOa5VRtHUjn2o5QuQzFVckoM4+96UyDYckAA+1WGddo54I9KgjQRBp2wEXJUCptdmt7LUsGQJCADnaMGs2aV5H4yc9KijmbJByQ3UVf05YzIW3AsBwKrYz3K4S8wMI+KK2aKQ7jSax2YveFT0L4\/WiirRJLeyMkTMOtVZgI7SFV\/5afMx9aKKiJpL4SJvlIUcZ71NaOUuEI9aKKtmaNzFFFFc5R\/\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:24:08 [comms_ko] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 456242 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 16:08:00 [surtitre] => Angleterre - Everton [titre] => Marco Silva nouvel entraîneur d'Everton [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Le train pour Everton passe toujours deux fois. Déjà approché par les <i>Toffees</i> en novembre, Marco Silva rejoint cette fois bel et bien l’autre club de Liverpool. À 41 ans, l’entraîneur portugais succède à Sam Allardyce qui avait pris le relais de Ronald Koeman en novembre et s’est engagé pour trois saisons sur les bords de la Mersey. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="und" dir="ltr">? | <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeMarco?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WelcomeMarco</a> <a href="https://t.co/7pfgkNtgBw">pic.twitter.com/7pfgkNtgBw</a></p>— Everton (@Everton) <a href="https://twitter.com/Everton/status/1002187799251038208?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Huitième du dernier championnat, Everton s’offre ainsi un entraîneur déjà courtisé en novembre lorsque Ronald Koeman était démis de ses fonctions. Des approches qui avait coûté sa place à Marco Silva alors à Watford, licencié en janvier après « <i>approche injustifiée par un rival du championnat</i> » ayant entraîné « <i>une détérioration significative des résultats</i> » selon le club. Ancien du Sporting Portugal et de l’Olympiakos, Silva aura pour mission de ramener Everton aux portes du <i>Big Five</i>. Un postulant de moins pour le Real. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Everton [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 57 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 63,71 [creation] => 2018-05-31 16:08:49 [modification] => 2018-05-31 17:20:45 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAHwAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AgEJ9vzqNojjt+dXNox1HPtUUoHt+AraximUXTGenFRgZOKnlUAcHNRxrl\/pUWNEy1HDth+dR7e9O+zhlHlgDjJwe1NMruv3hj0p4kcJkHHbI9Krkd7hfQhNocnH86KnHmEZDj8\/\/AK1FTYCyfT5qilOMfepnmHHU1HI5PerZnYimbPcn60yJ2VH28E96a5pI3w2CTtPWo6miFy23734U4bthO7il37RgKpAJ6ikMgbgqoPqBVjJFkn2jB4xxRUogAGNh\/Mf40VNkFz\/\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:22:52 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 456230 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 14:01:00 [surtitre] => Angleterre - Derby County [titre] => Pourquoi Frank Lampard va (enfin) ramener Derby County en Premier League [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => Frank Lampard sera présenté jeudi après-midi à Derby County, où il vient de s’engager pour trois ans. [chapo] => Moins d’un mois après la nomination de Steven Gerrard sur le banc des Rangers, Frank Lampard sera présenté jeudi après-midi à Derby County, où il vient de s’engager pour trois ans. Voilà pourquoi Lamps est le choix parfait pour ramener les <i>Rams</i> en Premier League. [texte] => <intertitre_grand>Parce qu’il se roule en boule depuis des mois</intertitre_grand> Lampard raconte son impatience à qui veut l’entendre : cette fois, c’est l’heure. Interrogé il y a quelques semaines par une grosse pelletée de médias anglais, l’ancien phare du Bridge, retraité depuis février 2017, avait alors expliqué vouloir « <i>rendre, montrer que [je] peux aider au développement de joueurs, les aider tactiquement</i> ». Puis, <a href="http://www.sofoot.com/steven-gerrard-nouveau-coach-des-rangers-455229.html">le bonhomme a vu son pote, Steven Gerrard, s’installer sur le banc des Rangers</a> début mai et il ne pouvait plus attendre. Bingo : Gary Rowett, arrivé à Derby County au printemps 2017 pour retourner le destin d’un club habitué depuis plusieurs saisons à se casser la gueule après les fêtes et donc incapable de remonter en Premier League depuis 2008 (Derby reste la pire équipe de l’histoire de l’élite après avoir terminé la saison 2007-2008 avec onze points et une victoire), s’est engagé il y a quelques jours avec Stoke et a laissé le siège vide. Le boss des <i>Rams</i>, Mel Morris, a rencontré Frank Lampard et a donc décidé de tenter le pari. Pourquoi ? Parce qu’il a été « <i>un candidat exceptionnel</i> ». Jusque-là, rien de surprenant. <ligne/> <intertitre_grand>Parce qu’il a tout à gagner</intertitre_grand> Le cadre, maintenant : Derby, qui vient de glisser pour la troisième fois en dix ans lors des play-offs d’accession il y a quelques semaines (en demi-finale face à Fulham cette fois ; 1-0, 0-2) et qui ne ressemble quand même en rien à un premier boulot simple pour Lampard. Car chez les <i>Rams</i>, l’ancien centenaire international (106 sélections) récupère un effectif de papys (Carson, Forsyth, Keogh, Baird, Davies, Huddlestone, Ledley, Anya, Johnson, Nugent, Jerome) et un club qui va devoir œuvrer pour entrer dans les clous financiers – un FPF à la sauce locale – fixés par l’English Football League (EFL). Prendre Frank Lampard va d’ailleurs dans ce sens : un <i>reboot system</i>, le néo-coach ayant déjà annoncé sur le site officiel du club sa volonté de s’appuyer sur l’académie et le nom de son adjoint, Jody Morris, récupéré à Chelsea, où le bonhomme a entre autres participé cette saison à une victoire en FA Youth Cup en démolissant Arsenal en finale (3-1, 4-0) et à une finale de Youth League perdue avec les <i>Blues</i> face au Barça (0-3) mi-avril. Ouais, tout ça a quand même un côté excitant. <inline image="lampard3.jpg"> <ligne/> <intertitre_grand>Parce que Brian Clough peut lui servir d’exemple</intertitre_grand> Oui, y a pire comme exemple, mais le parallèle se tient : lorsqu'il arrive sur le banc de Derby à l’été 1967, Brian Clough tient sa petite réputation, a déjà fait démissionner un président à Hartlepool, mais a surtout retapé entièrement le club du North East. Mais les <i>Rams</i>, eux, galèrent déjà en deuxième division et viennent de danser avec la zone rouge. Clough débarque alors avec son pote et adjoint, Peter Taylor, lâchera une première saison pour poser les fondations (18<sup>e</sup>) et ramènera le club dans l’élite la suivante avant de devenir champion d’Angleterre en 1972. Là, c’est une page plus ou moins similaire qui se présente sous les yeux de Lampard, qui débarque donc lui aussi avec un adjoint qu’il connaît de longue date, Jody Morris. L’idée est d’offrir un nouvel œil et une nouvelle approche, tout en se doutant que Frank Lampard senior, 69 ans, ne devrait pas être trop loin. <ligne/> <intertitre_grand>Parce qu’il n’a pas peur de la gélatine</intertitre_grand> Avril 2019, Derby se retrouve face à ses démons : après une première partie de saison maîtrisée, les brebis de Lampard ont rendez-vous avec Stoke au Pride Park Stadium pour ne pas se vautrer et perdre tout espoir de retour chez les grands. Avant la rencontre, la tension est maximale, Charlie Adam venu à la relance chez les <i>Rams</i> ayant été pris la main dans le sac avec Cameron Jerome et du gaz hilarant dans le bec, ce qui pousse Mel Morris, patron de club de foot et créateur de Candy Crush, à accélérer les festivités prévues pour les six ans du jeu : le plaisir passera par la gélatine, matière installée sur tous les fauteuils des joueurs dans le vestiaire où l’on se sent plus qu’à l’aise (l’image d’Adam enfoncé dans le solide translucide est royale). Mieux : dans le tunnel, des bonbons et des poissons multicolores sont fixés aux murs. Le délire psychédélique rend fou Giannelli Imbula, surpris en train de lécher les grilles du tunnel sur le dos de Kurt Zouma. Dans la foulée, Derby fait exploser Stoke (4-0) et valide quelques jours plus tard son retour dans l’élite. <i>It’s a crush</i>. <inline image="lampard4.jpg"> [auteur] => Par Maxime Brigand [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 0 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 4 [likes] => 1 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 63,84 [creation] => 2018-05-31 13:35:16 [modification] => 2018-05-31 17:45:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => brigante [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJAAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AyvpzVi3thLE8hIABx1quOvFWpQsUMaJMG3fM4GMA0MEVmXaxHbtSEYUHNWWRZpAVOBjOT0qGVPLkK5De46GgYxaeysF3EYBNNJJ4xVq+LARxOACi9u9AipRSbjRQAvXpSKwXtzTxgdqR1XaG7+lW4taiuW7YubdnXGEPzc4wKrTyF5WJ7ccnNNimeJXVcYcYNIMyygH+Juai2pVwLcccmlI+UZOTVj7MFOAe2c077LxncOKvlJuVty\/3RRS8elFP2bC4maa55ooqLjGCnLw4oooAk8xvWl3tRRRdgJn2FFFFF2B\/\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 14:48:55 [comms_ko] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 456213 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 10:32:00 [surtitre] => Championship - Aston Villa [titre] => John Terry quitte Aston Villa [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Chose promise, chose due. Début mai, John Terry avait d'ores et déjà annoncé qu'<a href="http://www.sofoot.com/john-terry-restera-a-aston-villa-en-cas-de-montee-455533.html">il continuerait son aventure entamée à Aston Villa l'année passée uniquement dans l'hypothèse d'une montée en Premier League</a>. Malheureusement pour l'ancien joueur de Chelsea, <a href="http://www.sofoot.com/fulham-de-retour-en-premier-league-456074.html">les <i>Villans</i> ont échoué en finale des playoffs de Championship face à Fulham (1-0</a>). <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/terry-ne-veut-pas-jouer-contre-chelsea-455988.html">Terry ne veut pas jouer contre Chelsea</a></div> Mercredi soir, le club basé à Birmingham a donc confirmé la séparation avec l'ex-international anglais. « <i>Nous tenons à le remercier sincèrement pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve la saison passée</i> », peut-on lire sur le communiqué publié par Villa sur son site internet. À 37 ans, John Terry, qui n'a pas encore annoncé la fin de sa carrière, est désormais libre de tout contrat. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">Club statement: John Terry update...<br><br>? <a href="https://t.co/hqCPdzCBbo">https://t.co/hqCPdzCBbo</a><a href="https://twitter.com/hashtag/AVFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AVFC</a> <a href="https://t.co/tXh06Ucbya">pic.twitter.com/tXh06Ucbya</a></p>— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) <a href="https://twitter.com/AVFCOfficial/status/1001864149339656198?ref_src=twsrc%5Etfw">30 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Si les supporters peuvent le pleurer, <a href="http://www.sofoot.com/john-terry-encore-121687.html">ses coéquipiers, eux, peuvent enfin sortir leur compagne sans risque</a>. [auteur] => JR [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => John Terry [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Aston Villa [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 2111 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 84 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 16 [likes] => 11 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 63,71,90 [creation] => 2018-05-31 10:34:25 [modification] => 2018-05-31 17:30:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => jrichalet [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJAAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8Ay9xJwPwqWBd8qq3C55NJGjZ2lQOM5Pb3qd5w0aRKo2IeD3PrS8i46sjulRZf3PTPFR4w3zHpzUjSAY\/hA9KaIlyOfc0A1ZjAhyNwzjk5oJJ7YWlcNv65z1xQTgsOOTge1BIvkStyMYPP3hRTDNIDjPSigNCUzM0RUDv971p0SqxVTgDOARWl\/YsXA82TA+lO\/smFBnzXGO\/FOwJjbuxtkttyg7h05zmswZJxnkdcc1dIIYw2rTSlRw3GBmi2tvO+47RnAyMenFCV2U72uyksYMTNuVSACffNMIBUs3OeAK0f7K8s7vM3eoPAqpc2slvKwUEqQDnHFNxIuVyiZ6miry6fM6hsLyM8mijkkaWj3LPmP\/eP50jOzIVYkg8HJoorhuzJbgsjKMKSAOwpNxQmQfebg80UU4t3CIvmP\/eP50GZ5BhjwOMCiimm7MQb2\/vH86KKKV2B\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 11:41:14 [comms_ko] => 0 ) ) [html] => La fête des voisins du 25 mai n’aura rien arrangé.<br /> <br /> Serpent de mer depuis plusieurs années à Londres, le projet de nouveau Stamford Bridge semblait enfin entériné à Londres. Un nouveau stade de 60 000 places devait voir le jour en 2021 en lieu et place de l’actuel, jugé trop petit. Mais le Chelsea FC a dû revoir ses plans, comme il l’a annoncé sur son site officiel : « <i>Le Chelsea Football Club annonce aujourd'hui qu'il a suspendu son nouveau projet de stade. Il n'y aura pas d'autres travaux de conception et de planification.</i> » <br /> <br /> <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/quel-avenir-pour-terry-456238.html">John Terry cherche un nouveau boulot</a></div> <br /> « <i>Le club n'a pas fixé de délai pour le réexamen de sa décision. La décision a été prise en raison du climat d'investissement défavorable actuellement</i> » , précisent les <i>Blues</i>, qui se sont heurtés à une famille tenace qui occupe une maison voisine, qui n’a pas cédé. Pendant ce temps, le coût de la nouvelle enceinte a grimpé jusqu’au milliard de livres (1,139 milliard d’€). <br /> <br /> <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/sarri-d-accord-avec-chelsea-456057.html">Sarri d'accord avec Chelsea</a></div> <br /> Trop, pour Roman Abramovitch, quelques jours après avoir perdu son visa britannique. [Titre] => Chelsea suspend son projet de nouveau stade à cause des voisins - Angleterre [video] => ) ) ) )