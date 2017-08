Chelsea se relève et punit Tottenham

Après un début de saison compliqué, les Blues ont arraché la victoire à Wembley, où Tottenham a dominé la partie mais péché dans la finition. Chelsea peut remercier Marcos Alonso, double buteur.

Tottenham 1-2 Chelsea

Marquer et tenir

Souffrir et se mutiler

Par Florian Cadu

Il fut un temps, assez lointain, où Willian était considéré comme le meilleur joueur de Chelsea . Il fut un temps, un peu plus récent, où le Brésilien était aussi considéré comme son meilleur tireur de coup franc. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. S'il ne représente peut-être pas l'homme le plus fort de l'effectif des Marcos Alonso a prouvé en ce dimanche après-midi qu'il en était devenu l'artificier le plus efficace. Et même encore bien plus que ça. D'abord en envoyant un sublime coup franc direct dans les buts d'Hugo Lloris . Puis en donnant la victoire à sa bande dans les dernières minutes alors qu'elle était malmenée et se trouvait plus proche de la défaite que des trois points. Mais voilà : Marcos Alonso a endossé un costume qu'il emprunte rarement et s'est révélé en grand bonhomme du jour. Chelsea s'est-il remis de sa gueule de bois ? Lesont-ils enfin adopté Wembley ? Voilà les principales questions qui stagnent à l'entame de ce premier choc de Premier League. Toujours sans Hazard (blessé) mais avec Bakayoko (premier match avec sa nouvelle équipe), lescommencent timidement. Comme s'ils avaient besoin de se rassurer. Tottenham n'est pas franchement plus emballant. Le combat se résume à des duels ultra physiques, et hormis un horrible manqué de Morata, les grosses actions se font attendre. Les visiteurs en profitent à la 25minute : le chef d'oeuvre d'Alonso (qui est aussi le seul tir cadré des siens avant la mi-temps) trouve la lucarne de Lloris et donne un avantage presqu'inespéré aux hommes d' Antonio Conte . Dans un premier temps assommés par cette ouverture du score, les locaux réagissent par Kane, qui touche le poteau, Davies ou Eriksen. Hyper sollicité, Courtois tient la baraque et empêche une égalisation qui serait toutefois méritée.Au retour des vestiaires, le ballon reste dans les pieds des, et Chelsea poursuit sa mission résistance avec un Luiz qui joue quasiment au poste de milieu de terrain défensif. Pourtant, ses potes évoluent très, très bas. Normal : lesvisent le 1-0, et ne prennent pas le moindre risque pour chercher à doubler la mise. Pendant ce temps-là, Alli s'amuse sur son côté gauche et la pression s'intensifie sur le but de Courtois. Les corners s’enchaînent, les tirs lointains également, les centres aussi, et Lloris passe davantage de temps hors de sa surface que dans ses six mètres. Reste que les filets de ce dernier ne tremblent toujours pas. Les minutes s'écoulent alors que les supporters présents à Wembley envisagent de plus en plus sérieusement une première défaite de leur. Surtout que Chelsea , visiblement mieux physiquement, termine bien, Willian trouvant même le poteau à un quart d'heure du terme. Regrettable pour le champion en titre : quelques minutes plus tard, Batshuayi catapulte la quille dans ses propres cages. 1-1, fin du match ? Non. Car Chelsea dispose toujours d'un caractère monstrueux, et parvient on ne sait comment à reprendre l'avantage au détriment d'un Lloris peu inspiré. Par qui ? Par Alonso, le nouveau héros.