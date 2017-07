Chelsea s'offre un jeune pro de seize ans

AH

Selon le, Chelsea est sur le point de conclure l'arrivée d'Ethan Ampadu. Un nom inconnu en France, mais qui fait déjà beaucoup causer outre-Manche. Fils de l'ancien joueur de West Bromwich Albion et Swansea, Kwama Ampadu, Ethan est un des Britanniques les plus prometteurs. À seulement seize ans, il a déjà treize matchs de League two dans les jambes. Il est même devenu le joueur le plus jeune de l'Histoire d'Exeter city en août, à seulement quinze ans, dix mois et vingt-six jours.Véritable pépite, le jeune milieu défensif attirait depuis longtemps les convoitises, notamment celles de Manchester United et Arsenal, où son père entraine les U18. Si c'est bien à Londres qu'Ampadu va signer, ce n'est donc pas chez lesmais à Chelsea. Un choix conforté par le manager d'Exeter, Paul Tisdale : «En attendant un autre choix crucial pour lui, lorsqu'il intégrera la sélection : Ethan Ampadu a joué déjà avec les U16 Anglais avant de rejoindre les jeunes Gallois. Il peut également prétendre à la sélection irlandaise et au Ghana.Futur Gaël Kakuta ?