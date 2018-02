Chelsea s'effondre à Watford

Anesthésiés juste avant la mi-temps par un péno de Troy Deeney, les Blues ont pris un KO technique dans le douzième round d'un combat qu'ils ont abordé comme des piñatas.

Watford (3-4-3) : Kamezis - Mariappa, Holebas, Prödl - Janmaat, Doucouré, Capoue, Zeegelaar - Deulofeu (Carrillo, 89e), Richarlison (Pereyra, 65e), Deeney (Gray, 90e). Entraîneur : Javi Gracia



Chelsea (3-4-3) : Courtois - Cahill, David Luiz, Azpilicueta - Zappacosta, Bakayoko, Kanté , Moses - Pedro (Giroud, 64e), Hazard, Willian (Fàbregas, 34e). Entraîneur : Antonio Conte.

Jamais Antonio Conte n'avait encaissé quatre buts en tant qu'entraîneur de Chelsea . C'est désormais chose faite, la faute à une équipe de Watford ultra efficace. Enfin, la faute surtout à une formation londonienne qui continue de bégayer son football.Après leur humiliation à domicile le week-end dernier face à Bournemouth , c'est en tant que patients que lesdébarquent sur la pelouse de Watford , ce lundi soir. La facilité des locaux à faire déjouer leurs adversaires ne laisse d'ailleurs guère place au doute quant à la santé fébrile des visiteurs. Loin de s'améliorer, l'état des Londoniens se dégrade même à la demi-heure de jeu, lorsque Bakayoko récolte un second carton jaune en moins de cinq minutes. Mais le fond n'est pas encore touché. Pour ça, il faut attendre la 41et voir Courtois déstabiliser Deulofeu dans la surface. Sans pitié, Deeney se charge d'empirer le diagnostic. Bref, à la mi-temps, lesne sont pas loin de l'hospitalisation.Si le mal de Chelsea est difficile à diagnostiquer, il est encore plus délicat à soigner. Incapables de réagir, lescontinuent de subir. Comme en témoignent les tentatives de Deulofeu et Richarlison , qui viennent tour à tour flirter avec le montant gauche de Courtois. Clairement, la situation est critique. Mais même à l'agonie, Chelsea peut compter sur sa vitamine belge pour tenir le coup. Après avoir repiqué dans l'axe aux vingt-cinq mètres, Hazard enroule parfaitement sa frappe et trouve le petit filet de Kamezis. Une lueur d'espoir. Enfin, l'espace de deux minutes. Le temps pour Janmaat d'éteindre les hommes de Conte et d'illuminer Vicarage Road. Et ce n'est pas fini, puisque Deulofeu, puis Pereyra, viennent alourdir la note dans les derniers instants. Score final : 4-1, donc. Ouch !Avec sept buts encaissés et deux défaites sur les deux dernières rencontres, autant le dire : ce lundi soir, lesde Conte sont à mettre en quarantaine.