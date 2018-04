Chelsea rejoint Manchester United en finale de la FA Cup

274

Chelsea (3-4-3) : Caballero - Aspilicueta, Cahill, Rudiger - Moses, Kante, Fàbregas (Pedro, 76e), Emerson - Willian (Bakayoko, 64e), Giroud (Morata, 82e), Hazard. Entraîneur : Antonio Conte.



Southampton (5-3-2) : McCarthy - Soares, Hoedt, Yoshida, Bednarek (Gabbiadini, 78e), Bertrand - Lemina, Romeu, Højbjerg (Tadić, 63e) - Austin, Long (Redmond, 63e). Entraîneur : Mark Hughes.

Après une première mi-temps poussive, lesont concrétisé leur domination malgré une résistance costaude de Southampton . Giroud et Morata font le boulot et permettent aux Londoniens de rejoindre Manchester United en finale à Wembley.Dès le premier quart d’heure, Chelsea montre qui est le patron sur le terrain en se créant trois occasions franches via Hazard et Willian , dont la frappe longue distance touche même la transversale de McCarthy. Bien que dominés, lesparviennent quand même à se montrer dangereux, comme avec cette tentative lointaine de Lemina, captée sans problème par Caballero. Peu avant la pause, Olivier Giroud ajoute son nom à la liste des grosses occasions de Chelsea , mais sa volée du gauche est gênée par Yoshida et passe largement à côté. À la pause, c’est la frustration qui règne chez les hommes d’ Antonio Conte Une frustration vite effacée par Giroud qui profite d’un service de Hazard pour livrer un numéro technique et ouvrir le score au bout d’une minute, non sans déposer quatre joueurs au passage, sans compter McCarthy, visiblement pas prêt pour une reprise aussi intense. Dans les vingt dernières minutes, Southampton se réveille et les deux équipes se rendent coup pour coup. Lesmanquent plusieurs balles d’égalisation, mais Álvaro Morata, entré à la place de Giroud, imite le Français pour faire le break d’une tête piquée imparable à dix minutes de la fin. Qualification logique desqui ont désormais toutes les cartes en main pour espérer remporter un trophée cette saison.