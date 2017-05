Chelsea prolonge sa fête

Après avoir vu Terry ouvrir le score, les Blues ont arraché une victoire symbolique face à Watford trois jours après avoir été sacrés champions d'Angleterre. Pour leur capitaine, et pour continuer les festivités.

42

Chelsea 4-3 Watford

JT, pour l'éternité

Soirée portes ouvertes au Bridge !

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'un représente le passé et l'histoire de Chelsea , l'autre son présent et son futur. L'un n'a presque pas joué cette saison et fait actuellement ses adieux au club, l'autre est l'homme le plus utilisé par Antonio Conte et était le seul élément titulaire à ne pas encore avoir marqué. L'un a 36 ans, l'autre 27. Ce soir, John Terry et César Azpilicueta partageaient le même maillot, ont tous deux fait trembler les filets et diverti leurs fans. Chacun dans leur style, ils ont évolué et souri ensemble. Souffert, aussi. Côte à côte. Comme une sorte de passation de pouvoir durant un succès un peu fou et totalement festif, trois jours seulement après le sacre desAvec une équipe bis composée de Willian , Aké, Zouma, Chalobah, Begović et Kenedy (sûrement en raison de la gueule de bois des titulaires habituels et de la générosité de Conte), lesne veulent pas gâcher la fête. Batshuayi, auteur du but du titre vendredi et joueur offensif le plus en vue avec Hazard, est là aussi, pour sa première présence dans le onze en Premier League. Face à un Watford en totale méforme, Chelsea démarre donc sérieusement. Terry, à qui il ne reste que deux rencontres pour dire au revoir à Stamford Bridge, commence par ouvrir le score de manière chanceuse sur corner. Puis, c'est lui qui offre l'égalisation à Capoue quelques secondes plus tard. Un ascenseur émotionnel rageant. En partie pour son capitaine, le roi d' Angleterre reprend sa marche en avant. Kanté adresse un caviar de passe longue à Hazard qui échoue sur Gomes, Willian fait de même pour le Belge qui manque le cadre, Kenedy est trop brouillon... Et Azpilicueta, passeur décisif à WBA lors du couronnement, redonne finalement l'avantage aux siens après un coup de pied de coin mal repoussé.De manière étonnante, les visiteurs comptent plus de passes réussis à la pause que leurs adversaires. Paradoxal, puisque les locaux dominent tout de même les débats. La preuve : au retour des vestiaires, les, déjà dangereux par Willian , aggravent le score sur une nouvelle réalisation de Batshuayi. Bon pour le ratio de l'attaquant, ça. Mais comme les 22 acteurs ont décidé d'offrir de l'émotion malgré l'absence d'enjeu, le spectacle ne s'arrête pas là : Janmaat, lancé dans la surface de réparation, s'amuse dans la défense londonienne et réduit la marque. L'agressivité est elle aussi de mise et les deuxse livrent également un beau duel au niveau des cartons jaunes récoltés (avec un avantage certain pour les, sanctionnés d'un rouge pour Prödl). En réalité, Chelsea comme Watford peuvent marquer à tout moment. Batshuayi est d'ailleurs proche du doublé (comme Azpilicueta) pendant qu'Hazard aimerait beaucoup voir sa grosse prestation être récompensée d'un. C'est pourtant Okaka qui trouve le chemin des filets, profitant de l'apathie générale. Mais tant pis : Chelsea sort tout de même vainqueur du match d'après après un dernier pion de Fàbregas, à quelques minutes du coup de sifflet final. Terry, enlacé par Azpi sous les feux d'artifice, kiffe.