Chelsea ne tremble pas

Bournemouth 1-3 Chelsea

Cinq tirs cadrés et 50 % de possession de balle.Voilà ce qui a fallu auxpour reprendre sept points d'avance sur Tottenham en tête de la Premier League. Le plus étonnant là-dedans, c'est qu'ils ont marqué à trois reprises. La première fois, c'est Smith qui a dévié dans son propre but une frappe ratée de Costa. Quelques minutes plus tard, Hazard, superbement servi par Kanté, a assuré le coup en enrhumant Boruc avant de pousser la quille dans les cages vides. Chelsea a ensuite souffert devant Bournemouth , toujours redoutable chez lui. En témoigne cette réduction du score signée King sur un tir inspiré contré par Luiz. Dans une deuxième période dominée par les locaux, Alonso a tué le suspense avec un coup franc magnifique.Qui a dit que le leader avait la pression ?